Sin Paredes, Boca recibe a Vasco da Gama en la semifinal de la Copa Sudamericana

Cada opción tiene su costo. La primera prioriza el control: un hombre más en el medio para sostener la posesión sin el pase de Paredes. La segunda suma profundidad y desequilibrio, pero deja la generación en manos de un doble “5” más acostumbrado a recuperar que a distribuir. En cualquiera de los dos casos, Palacios cargará con la responsabilidad creativa. El chileno, además, enfrentará a un ex club: jugó en Vasco en 2022.