Cartas de lectores: la dignidad no tiene fecha de vencimiento

Camino con dos muletas desde niño. Conozco el peso de una escalera, la distancia de una vereda y ese cansancio que ninguna estadística alcanza a contar. Como abogado, asesor y persona con discapacidad, reclamo la prórroga de la emergencia. No me beneficia personalmente. Pero la justicia también consiste en defender lo que otro necesita para vivir. Acompaño el reclamo de la Iglesia. Mientras se debate una nueva legislación, debe garantizarse la continuidad de las prestaciones y cumplirse lo que ya se debe. Una familia no puede suspender su necesidad hasta que termine una discusión parlamentaria. Borges supo imaginar laberintos. Nosotros no tenemos derecho a convertir el Estado en uno para quienes buscan una pensión, un tratamiento o una oportunidad. Machado nos enseñó a mirar el camino: de poco sirve celebrarlo si dejamos sin apoyo a quien necesita recorrerlo. Prorrogar la emergencia exige recursos, cumplimiento y escuchar a las personas con discapacidad. Sus vidas no pueden decidirse siempre desde escritorios donde el dolor ajeno llega convertido en un número. Señores gobernantes y legisladores: detrás de cada prestación hay una persona. Detrás de cada demora, una vida que no recuperará ese tiempo. Un país revela su conciencia cuando decide a quién sostiene. Que nadie deba aprender, además de caminar con dificultad, a sobrevivir al abandono.