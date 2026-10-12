Política Un partido se despega de un acto de Manzur y lanzan una mesa para debatir el transporte Dimes y diretes de la política de Tucumán. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 3 Min Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Juan ManzurPartido SocialistaDimes y diretes Tamaño texto Comentarios Lo más popular Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027 Dolor por la muerte de Sarita Soro, la tucumana cuya historia trascendió durante la pandemia Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán Ranking notas premium Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027 Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate