Se hará en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán la jornada “Voces con Impacto”

La Jornada contará con la participación de Sandra Checa, de Alejandra Wolter y de Belén Luque, que compartirán experiencias, aprendizajes y herramientas desde diferentes ámbitos. Checa, asesora financiera, abordará el poder de ordenar y gestionar las finanzas personales, con el foco en la importancia de contar con herramientas que permitan tomar decisiones económicas más conscientes y fortalecer la autonomía de las mujeres. Wolter, estratega en marca personal y ventas, propondrá reconocer el propio valor y aprender a comunicarlo, identificando lo que diferencia y convirtiendo la marca personal en una herramienta para construir un posicionamiento profesional coherente. Luque, ingeniera agrónoma y directora de Yara para el Cono Sur, compartirá su experiencia de liderar, crecer y abrir camino en el sector agroindustrial, un ámbito históricamente masculinizado.