Se hará en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán la jornada “Voces con Impacto”

Entre las 17.30 y las 20.30 del jueves 22 del mes en curso se llevará a cabo en la sede del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán (Monteagudo 115) la jornada regional “Voces Vitales Tucumán 2026”. El encuentro se desarrollará bajo el lema “Voces con Impacto. Mujeres que lideran, crecen y transforman”, una propuesta que busca avanzar sobre el concepto de liderazgo para poner el foco en aquello que las mujeres hacen con él y en las transformaciones que pueden generar en sus vidas, sus organizaciones y sus comunidades.
“Durante mucho tiempo hablamos de que las mujeres debíamos animarnos a ocupar espacios. Hoy podemos avanzar un paso más: preguntarnos qué hacemos cuando llegamos a esos espacios y qué dejamos a partir de nuestro paso por ellos. Ahí aparece el verdadero impacto: cuando nuestro crecimiento no termina en nosotras, sino que también genera oportunidades, inspira o abre camino para otras mujeres”, dijo Érika Tirador, referente local de Voces Vitales.
La Jornada contará con la participación de Sandra Checa, de Alejandra Wolter y de Belén Luque, que compartirán experiencias, aprendizajes y herramientas desde diferentes ámbitos. Checa, asesora financiera, abordará el poder de ordenar y gestionar las finanzas personales, con el foco en la importancia de contar con herramientas que permitan tomar decisiones económicas más conscientes y fortalecer la autonomía de las mujeres. Wolter, estratega en marca personal y ventas, propondrá reconocer el propio valor y aprender a comunicarlo, identificando lo que diferencia y convirtiendo la marca personal en una herramienta para construir un posicionamiento profesional coherente. Luque, ingeniera agrónoma y directora de Yara para el Cono Sur, compartirá su experiencia de liderar, crecer y abrir camino en el sector agroindustrial, un ámbito históricamente masculinizado.
Decisiones personales
Las tres experiencias estarán atravesadas por la misma idea: el impacto comienza en las decisiones personales, se fortalece cuando una mujer reconoce y comunica su valor y se proyecta en los espacios que se anima a ocupar y transformar.
El evento forma parte de las acciones que lleva a cabo Voces Vitales Cono Sur, organización que promueve el liderazgo y el desarrollo de las mujeres mediante espacios de formación, inspiración, mentoreo y construcción de redes. La propuesta en Tucumán busca reunir a mujeres de diferentes generaciones, profesiones y actividades para compartir experiencias, generar vínculos y potenciar oportunidades de crecimiento.