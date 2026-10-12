EconomíaVisita internacional

Marc-Philippe Weller: “Para las inversiones no solo importa abrir el comercio, sino la estabilidad de las normas”

El vicerrector de la Universidad de Heidelberg fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Pablo-T. En diálogo con LA GACETA, analizó el impacto de las exigencias ambientales de la UE en las pymes argentinas y la gestión de Javier Milei.

Casas, Philippe Weller y Lonac, durante el acto.
Casas, Philippe Weller y Lonac, durante el acto.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El vicerrector Marc-Philippe Weller afirmó en Tucumán que las inversiones requieren estabilidad jurídica, al recibir un Doctor Honoris Causa en la Universidad San Pablo-T.
  • La distinción académica motivó un diálogo con LA GACETA sobre las exigencias ambientales de la Unión Europea para pymes argentinas y el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.
  • El análisis advierte que la certidumbre regulatoria y la adecuación ambiental serán claves para que las empresas locales aprovechen la inserción en el comercio internacional.
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