Se inicia el debate en Diputados por el Presupuesto 2027

La Libertad Avanza pretende acelerar el tratamiento parlamentario para conseguir un dictamen de mayoría el 28 de octubre. El cronograma contempla reuniones adicionales los días 20, 27 y 28, con la intención de llevar el proyecto al recinto a fines de noviembre y obtener su sanción antes del cierre de las sesiones ordinarias. Si los plazos se extienden, el Ejecutivo podría convocar a extraordinarias. La propuesta presentada el 15 de septiembre proyecta un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027.