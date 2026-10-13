Se inicia el debate en Diputados por el Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 comenzará a debatirse hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto Benegas Lynch.
La primera reunión está prevista para las 12, mientras que el miércoles habrá un nuevo encuentro desde las 10, con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
La Libertad Avanza pretende acelerar el tratamiento parlamentario para conseguir un dictamen de mayoría el 28 de octubre. El cronograma contempla reuniones adicionales los días 20, 27 y 28, con la intención de llevar el proyecto al recinto a fines de noviembre y obtener su sanción antes del cierre de las sesiones ordinarias. Si los plazos se extienden, el Ejecutivo podría convocar a extraordinarias. La propuesta presentada el 15 de septiembre proyecta un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027.
Sin embargo, las negociaciones anticipan diferencias con los bloques dialoguistas. Los principales cuestionamientos están vinculados con el financiamiento universitario y las partidas destinadas a discapacidad. En materia educativa, el Consejo Interuniversitario Nacional estimó necesidades por $11 billones y advirtió que la propuesta oficial contempla un 34% menos de los recursos solicitados.
Universidades
En paralelo, diputados de distintos espacios reclamaron incorporar los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades, la recomposición salarial y las becas estudiantiles.
El presidente de Diputados, Martín Menem, ya encabezó encuentros con representantes opositores para explorar posibles acuerdos. El respaldo de esos sectores será determinante para avanzar con el tratamiento legislativo.