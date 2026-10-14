Cartas de lectores: frente al “Súper Niño”

Deseo expresar una preocupación que creo es colectiva para los que vivimos en Tucumán. No es un secreto que, desde finales de 2025 hasta inicios de 2026, muchos ciudadanos se vieron gravemente perjudicados por inundaciones. En ese marco es necesario que las autoridades provinciales, municipales y comunales den a todos los habitantes de la provincia algunas certezas; ya que, según dicen para este año debemos esperar que el fenómeno de El Niño sea más intenso que la temporada pasada. Además ya vemos en algunos informativos el poder destructivo de este fenómeno en la Mesopotamia argentina. ¿Cuánto han avanzado los planes de prevención hídrica? ¿Cuál es el estado de las defensas a orillas de los principales ríos de la provincia? ¿Están todas las bocatormenta y los canales en condiciones de desagotar los barrios de la capital o las principales ciudades? ¿Podemos estar tranquilos de que el Eestado no se verá sorprendido por el agua nuevamente? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos todos y sobre las que exigimos respuestas precisas de nuestros gobernantes. La transparencia es una gran herramienta para evitar las posibles tragedias en los meses por venir.