Cartas de lectores: cobro de peaje

La noticia del cobro de peaje en rutas de nuestra provincia no debe sorprendernos, por cuanto es una modalidad habilitada por ley nacional. Lo que no corresponde es que solo pueda pagarse en forma digital por cuanto eso obliga a tener tarjeta de crédito o de débito en el momento de franquear el peaje. Esta es una modalidad que constituye un abuso, por cuanto está obligando a tener un medio de pago que no es obligatorio poseer para habitar la República Argentina. Está anulando mi derecho constitucional a transitar por dichas rutas y negando valor a la moneda de curso legal en el país, además de generar un inmenso problema a muchos usuarios que no disponen de estos medios de pago y tienen necesidad de transitar.
Luis Saez
adlusa47@gmail.com
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