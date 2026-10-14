El valor del encuentro

El deporte también nos devuelve al encuentro presencial. Los 21K de LA GACETA reunieron a corredores que llegaron a la largada después de meses de entrenamiento. Algunos buscaron mejorar sus marcas; otros, completar la distancia por primera vez. Entre ellos estuvo Aarón Quiroga, ganador de la competencia, que trabaja como portero y aspira a competir con mayor frecuencia fuera de Tucumán. No tiene patrocinadores. Su historia muestra cuánto esfuerzo exige alcanzar un buen nivel y las dificultades que persisten aun después de conseguir resultados.