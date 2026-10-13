Sesión clave en Diputados: la oposición busca rechazar el DNU 70/2023 y el Gobierno negocia para evitarlo

La convocatoria, impulsada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto con otros legisladores, tiene una particularidad: el Senado ya rechazó el decreto el 14 de marzo de 2024. Por eso, una decisión en el mismo sentido por parte de Diputados completaría el procedimiento previsto por la Ley 26.122 para dejarlo sin vigencia, sin afectar los derechos adquiridos durante su aplicación. No se trata, entonces, de una discusión meramente simbólica, sino de una votación con posibles consecuencias concretas sobre las reformas impulsadas por el Ejecutivo.