Milei viajará otra vez a Estados Unidos para respaldar a Trump y recibir reconocimientos

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei viajará este miércoles a Washington para respaldar a Donald Trump, recibir distinciones y defender su plan económico ante empresarios.
- Se trata de su viaje número 19 a EE.UU. La agenda incluye citas con líderes conservadores y el secretario de Energía en vísperas de los comicios legislativos.
- La gira refuerza la alianza política con los republicanos y apunta a captar inversiones directas de firmas estadounidenses en el sector energético nacional.
Javier Milei volverá este miércoles a Estados Unidos (EEUU) para cumplir una agenda de 36 horas en Washington, con reconocimientos, reuniones con empresarios y exposiciones destinadas a defender su programa económico. Se trata del viaje a este país número 19 desde que asumió la presidencia.
El viaje también será interpretado también como una nueva señal de respaldo a Donald Trump, quien transita la recta final de la campaña para las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre.
La visita comenzará con la participación del mandatario argentino en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, prevista para el miércoles por la noche. Al día siguiente, uno de los compromisos centrales será el encuentro con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en la sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde Milei pronunciará un discurso sobre las perspectivas de crecimiento económico de la Argentina, consignó el diario "La Nación".
La presencia de Wright en esa actividad es considerada en Washington otro gesto de la alianza estratégica entre ambos gobiernos. El funcionario realizará una presentación inicial antes de la disertación del mandatario libertario, titulada “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.
Durante el encuentro, Milei también recibirá el premio “Campeón global de la libre empresa”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libertad económica.
Elecciones
El viaje se produce a 20 días de las elecciones legislativas estadounidenses, que podrían modificar el equilibrio de fuerzas en el Capitolio, actualmente bajo dominio republicano. Las encuestas anticipan un avance de la oposición demócrata, en una contienda que representa un desafío para la segunda etapa del mandato de Trump.
Pese a ese contexto, desde el entorno del viaje presidencial descartaron que la visita responda a especulaciones electorales. Según una fuente citada por "La Nación", el respaldo de Milei al líder republicano tiene antecedentes, entre ellos el encuentro que mantuvieron en febrero de 2024, cuando Trump todavía era candidato presidencial, durante una reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).
Encuentro con Eduardo Bolsonaro
Milei llegará a Washington este miércoles por la mañana, acompañado por el canciller Pablo Quirno. En la capital estadounidense también estará el embajador argentino, Alec Oxenford, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, permanecerá en Buenos Aires para atender la agenda política local.
Por la noche, el jefe de Estado participará en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario en el auditorio Andrew W. Mellon. Allí recibirá el “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana” y pronunciará un discurso.
Entre los invitados estará Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, a quien Milei respalda de cara al balotaje del 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El exdiputado brasileño, que reside en Texas, anunció el encuentro en sus redes sociales y constituye un vínculo entre su familia y la Casa Blanca.
También fueron invitados los dirigentes de la CPAC Matt y Mercedes Schlapp; el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, y el congresista republicano Cory Mills, representante de Florida. Las entradas para la gala cuestan entre U$S3.000 y U$S10.000, según la ubicación.
La organización Latino Wall Street, dedicada a la educación financiera de la comunidad latina, fue fundada por Gabriela Berrospi y el empresario tecnológico Tony Delgado. En febrero pasado, la entidad ya había distinguido a Milei con el Premio a la Libertad Económica durante la Gala de la Prosperidad Hispana, realizada en el resort de Trump en Palm Beach. En aquella ocasión, el Presidente envió un mensaje grabado en el que elogió al mandatario estadounidense.
Con empresarios de la energía
Antes de asistir a la gala, Milei mantendrá otros dos encuentros durante la tarde del miércoles. El primero será con Andy Kleinman, empresario e inversor argentino radicado en California y presidente de Delphi Interactive, compañía que desarrolló el último videojuego de la FIFA. El mandatario ya se había reunido con él el año pasado durante una visita a Los Ángeles.
Luego, el libertario se encontrará con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales compañías privadas de petróleo no convencional y gas natural del mundo, con presencia creciente en Vaca Muerta.
Hamm, considerado una figura destacada en el desarrollo de la producción no convencional, había sido recibido por Milei en la Casa Rosada el año pasado. Es, además, un histórico partidario de Trump y tuvo un papel de asesor en cuestiones energéticas durante el primer mandato del republicano. También respaldó la designación de Wright al frente del Departamento de Energía estadounidense.
La reunión se desarrollará en un contexto en el que la política energética ocupa un lugar relevante en la agenda de Washington, tanto por el aumento de los precios de los combustibles como por la estrategia estadounidense para reconstruir la industria petrolera venezolana.
Una actividad sobre el antisemitismo
La agenda presidencial continuará el jueves por la tarde en la sede de la embajada argentina en Washington, ubicada en el barrio de Dupont Circle. Allí, Milei pronunciará un discurso durante un encuentro dedicado a la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.
La actividad se titula “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo” y se realizará en el marco de la presidencia temporal argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).
Participarán el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para el monitoreo y combate al antisemitismo, y el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la IHRA. Kaploun había sido recibido este año por Milei en la Casa Rosada.
Milei emprenderá el regreso desde Washington el jueves por la noche y llegará a Buenos Aires el viernes por la mañana, luego de completar una visita que combinará el respaldo político a Trump, la defensa de su programa económico y reuniones con referentes empresariales y energéticos.