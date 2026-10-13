Milei viajará otra vez a Estados Unidos para respaldar a Trump y recibir reconocimientos

La visita comenzará con la participación del mandatario argentino en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, prevista para el miércoles por la noche. Al día siguiente, uno de los compromisos centrales será el encuentro con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en la sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde Milei pronunciará un discurso sobre las perspectivas de crecimiento económico de la Argentina, consignó el diario "La Nación".