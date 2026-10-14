La inflación en Estados Unidos se aceleró al 3,7% y superó las previsiones del mercado

Los combustibles impulsaron la suba de los precios

El principal factor detrás de la aceleración de septiembre fue el aumento de los combustibles. El precio de la nafta avanzó un 9,1% durante el mes y explicó más de la mitad de la suba mensual del IPC general. Se trató del mayor incremento desde marzo, el primer mes completo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.