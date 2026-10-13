Habló Darío Giordano y desmintió las acusaciones de su hijo Valentín: ¿qué dijo?

Sin embargo, desmintió categóricamente los cuestionamientos por maltrato hacia sus allegados: “Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”. Asimismo, aclaró la resolución en el ámbito legal: “Estas cuestiones fueron objeto de una causa judicial y considero importante que se conozca lo que efectivamente resolvió la Justicia: se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”.