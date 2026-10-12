El mensaje de Cris Morena tras la confesión de su nieto sobre la violencia que sufrió en su infancia

El testimonio de Valentín Yankelevich sobre la violencia que sufrió durante su infancia sigue generando conmoción. Después de que su abuelo, el productor Gustavo Yankelevich, hablara públicamente sobre el proceso judicial que permitió que él y su hermano Franco dejaran de convivir con su padre, Darío Giordano, Cris Morena también se expresó en las redes sociales con un mensaje dedicado a sus nietos.