El mensaje de Cris Morena tras la confesión de su nieto sobre la violencia que sufrió en su infancia

Resumen para apurados
- Cris Morena respaldó en redes a sus nietos tras revelarse recientemente en Buenos Aires que sufrieron violencia intrafamiliar por parte de su padre, Darío Giordano.
- El hecho se conoció tras el testimonio de Valentín Yankelevich y los dichos de su abuelo Gustavo, quien obtuvo la tenencia de los menores luego de años de reserva judicial.
- El caso expone el drama oculto de una de las familias más famosas del espectáculo argentino y sienta un precedente sobre la protección judicial de menores ante el maltrato.
El testimonio de Valentín Yankelevich sobre la violencia que sufrió durante su infancia sigue generando conmoción. Después de que su abuelo, el productor Gustavo Yankelevich, hablara públicamente sobre el proceso judicial que permitió que él y su hermano Franco dejaran de convivir con su padre, Darío Giordano, Cris Morena también se expresó en las redes sociales con un mensaje dedicado a sus nietos.
“Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre: los amo”, escribió la reconocida productora junto a una fotografía familiar en la que aparece con Gustavo Yankelevich y sus tres nietos, Valentín, Franco y Azul, la menor de los hijos de Romina Yan, quien vive en Estados Unidos y mantiene un perfil bajo.
El mensaje llegó pocos minutos después de las declaraciones de Gustavo en Intrusos (América), donde el productor recordó el papel de Cris Morena en la detección de las situaciones que atravesaban los adolescentes.
“La primera que notó esto fue Cris (Morena). Lo digo porque, como no está tan mencionada en la nota, pareciera que no lo hubiera notado o no hubiera actuado. Cris lo notó, y me habló a mí, me advirtió: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”, relató.
Gustavo contó que, a partir de esa advertencia, comenzó a observar con mayor atención a sus nietos. Al principio pensó que se trataba de algo pasajero, pero las señales se hicieron cada vez más evidentes.
Doce años de silencio y un testimonio que cambió todo
La historia salió a la luz después de que Valentín decidiera contar su experiencia en una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae. “Vine a contar mi historia”, le dijo al comienzo de la charla, en la que relató las agresiones que, según su testimonio, sufrió junto a su hermano Franco durante la infancia por parte de su padre, Darío Giordano, viudo de Romina Yan.
Durante 12 años, la familia mantuvo la situación en reserva mientras la Justicia definía la tenencia de los chicos. Gustavo explicó que el silencio buscaba evitar que la exposición pública perjudicara el proceso judicial.
“Hacía solamente un mes que los chicos vivían conmigo”, recordó durante la entrevista con Intrusos. “Si mediatizábamos este tema, los nenes no iban a lograr su objetivo, que era que me pudieran dar la tenencia a mí”, afirmó, visiblemente emocionado.
El productor también recordó una de las frases que Valentín pronunció en la entrevista con Infobae: “Mi abuelo me salvó la vida”. Al repetirla, tuvo que interrumpir su relato. “Me estoy emocionando y me va a costar hablar”, expresó, aunque aclaró que fueron muchas las personas que ayudaron a los jóvenes.
Según explicó, los adolescentes querían contar lo que vivían desde el primer momento, pero la tenencia era provisoria y estaba sujeta a revisiones. “Entonces ellos no hablaban porque a mí me dieron la tenencia por tres meses y no podían volver a su casa. Hubiera sido un desastre”, señaló.
El relato de Franco que encendió las alarmas
Durante la entrevista, Gustavo también reconstruyó cómo comenzó a conocer la gravedad de la situación. En uno de los almuerzos que compartía con Franco, el adolescente le dijo que quería irse a vivir con él, aunque inicialmente no le contó que sufría agresiones.
El productor intentó encontrar una alternativa para que pudiera pasar más tiempo en su casa y propuso hablar con su padre para pedirle que lo dejara quedarse una semana.
Sin embargo, la respuesta de Giordano fue tajante. “De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a venir”, recordó Gustavo que le dijo.
La reacción lo llevó a sospechar que ocurría algo más grave de lo que había imaginado. Por eso, volvió a hablar con su nieto y le pidió que le contara qué estaba pasando.
Según relató, Franco le reveló que su padre lo había golpeado después de enterarse de que quería quedarse una semana en la casa de su abuelo. “Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes”, contó Gustavo que le dijo el adolescente.
El testimonio de Valentín y las declaraciones de su abuelo permitieron conocer una historia que la familia mantuvo en silencio durante años mientras avanzaban las actuaciones judiciales. En ese contexto, el mensaje de Cris Morena expresó el acompañamiento y el amor hacia sus tres nietos.