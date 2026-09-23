El PRO cuestionó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “El Gobierno se equivocó”

Resumen para apurados
- Este miércoles, el PRO cuestionó al gobierno de Javier Milei por aplicar recortes al área de Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027, afirmando que se equivocó.
- Mediante un comunicado, el partido de Macri advirtió que ordenar las cuentas fiscales no justifica debilitar prestaciones ni pensiones de personas con discapacidad.
- La postura del PRO fija un límite político al oficialismo y anticipa un debate complejo en el Congreso para la aprobación del Presupuesto 2027.
El PRO cuestionó este miércoles al Gobierno de Javier Milei por los nuevos recortes en el área de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y señaló que “se equivocó”.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el partido amarillo sostuvo: “Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos”.
Y añadió: “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”.
En ese sentido, el comunicado del partido que lidera Mauricio Macri remarcó que “la discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas”.
Desde hace tiempo venimos seÃ±alando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompaÃ±amos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no estÃ¡ para aplaudir todo ni para oponerse a todo: estÃ¡ para defender el cambio y los valores en los que creen millones deâ¦— PRO (@proargentina) September 23, 2026
“Ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias. Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”, completó.