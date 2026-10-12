El Gobierno nacional encara negociaciones clave para blindar el Presupuesto 2027

El Gobierno nacional encarará esta semana una etapa decisiva en el Congreso para encauzar el debate del Presupuesto 2027 y desactivar las embestidas de los bloques opositores. Las primeras reuniones de negociación estuvieron encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y contaron con la presencia estratégica del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En ese marco de primer acercamiento, los bloques aliados acercaron sus demandas prioritarias, solicitando mayores precisiones sobre las partidas presupuestarias destinadas a las universidades públicas y al área de discapacidad. Ante esto, el plan de trabajo del oficialismo apunta a consolidar consensos con celeridad para lograr la firma del dictamen en comisión el 28 de octubre. De cumplirse ese plazo, La Libertad Avanza buscará llevar el proyecto al recinto el próximo mes, otorgando al Senado el margen necesario para desarrollar un tratamiento acelerado antes del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre. No obstante, en los pasillos de la Cámara baja reconocen que el cronograma es tentativo y estará sujeto a la solidez de los acuerdos parlamentarios que logre tejer el oficialismo en el Congreso y en Casa Rosada.