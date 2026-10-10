Master de Shanghái: quiénes son los argentinos eliminados y cuándo juega Francisco Cerúndolo

Juan Manuel Cerúndolo necesitaba encontrar una oportunidad con la devolución para poner en dificultades a Carlos Alcaraz, pero el español no se la concedió. Sin enfrentar puntos de quiebre y con la capacidad de aprovechar sus chances sobre el saque del argentino, el murciano se impuso por 6-3 y 6-3 y lo eliminó en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái.