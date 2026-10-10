Master de Shanghái: quiénes son los argentinos eliminados y cuándo juega Francisco Cerúndolo

Resumen para apurados
- Cinco tenistas argentinos quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái tras caer derrotados en sus respectivos partidos.
- Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Carlos Alcaraz por un doble 6-3, en una jornada donde también se despidieron Báez, Etcheverry, Tirante y Ugo Carabelli.
- Francisco Cerúndolo quedó como la única esperanza nacional y buscará este domingo clasificar a los octavos de final cuando enfrente al checo Jakub Mensik.
Juan Manuel Cerúndolo necesitaba encontrar una oportunidad con la devolución para poner en dificultades a Carlos Alcaraz, pero el español no se la concedió. Sin enfrentar puntos de quiebre y con la capacidad de aprovechar sus chances sobre el saque del argentino, el murciano se impuso por 6-3 y 6-3 y lo eliminó en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái.
El comienzo del encuentro, disputado este sábado en el Stadium Court, mostró a ambos jugadores sosteniendo sus turnos de servicio. Cerúndolo mantuvo la paridad hasta el sexto game, cuando Alcaraz consiguió el primer quiebre con un passing shot. Esa diferencia alcanzó para encaminar el parcial: el español conservó sus juegos de saque y cerró el set sin darle al porteño una posibilidad de recuperación.
En el segundo capítulo, el margen para el argentino se redujo desde temprano. Alcaraz volvió a quebrar y se adelantó 3-1. Con el servicio como respaldo, sostuvo la ventaja y consiguió una nueva ruptura para completar el triunfo. Cerúndolo no logró generar puntos de quiebre en todo el partido, un dato que explica la dificultad para discutir el resultado.
Después del encuentro, el español, que llegó a Shanghái tras conquistar el ATP de Tokio, habló de la adaptación entre ambos torneos. Señaló las diferencias en la velocidad de la cancha, las pelotas y la humedad, aunque valoró su actuación. “Este tipo de nivel y de partidos me ayudan mucho a avanzar hacia donde realmente quiero llegar”, expresó. Su próximo rival será el belga Zizou Bergs, vencedor del peruano Ignacio Buse por 6-0 y 6-3.
La eliminación de Juan Manuel se sumó a otras despedidas argentinas. Tomás Etcheverry perdió ante el checo Dalibor Svrcina por 6-3, 3-6 y 7-5, mientras que Thiago Tirante cayó frente al español Rafael Jódar por 4-6, 6-2 y 6-3. Camilo Ugo Carabelli tampoco pudo avanzar: el canadiense Félix Auger-Aliassime lo derrotó por 4-6, 7-6 (1) y 7-5. Sebastián Báez, en tanto, fue superado por el campeón defensor, Valentin Vacherot, por 6-4 y 7-6 (5).
Francisco busca los octavos
Este domingo, Francisco Cerúndolo enfrentará al checo Jakub Mensik por la tercera ronda. El argentino ganó los tres cruces anteriores entre ambos; el más reciente fue la semana pasada, en los octavos de final del ATP 500 de Beijing.
El encuentro está programado para el tercer turno de la segunda cancha en importancia, cuya actividad comenzará a la 1 de la madrugada, hora argentina. El horario del partido dependerá de la duración de los encuentros previos.