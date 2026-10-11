Las siete historias que emocionaron en los 21K LA GACETA

Pasión y perseverancia

La inclusión, la visibilización y el deporte son perfectos aliados en el camino de la concientización. Gastón Yance lo sabe y por eso decidió invitar a su amigo a participar con él de la media maratón. Gerónimo tiene una discapacidad que le impide caminar y que limita sus movimientos. Por eso llegó al arco, triunfante, con un grupo de amigos, liderado por Yance, que lo empujaron en su silla de ruedas durante kilómetros enteros. “Tenemos la aspiración de correr todo lo que se pueda para visibilizar la problemática de la discapacidad”, destacó Gastón, reconociendo la fascinación de “Gero” por los deportes. Se conocieron hace más de cinco años cuando Yance empezó siendo solo un profesor. Pero con el tiempo, el vínculo evolucionó y se hicieron buenos amigos. La llegada no fue lo más destacado para ellos, sino conocer el trayecto y todo lo que hicieron para poder sortearlo. “Somos un grupo de amigos que se va repartiendo en diferentes etapas, es un trabajo en equipo y es muy gratificante compartir con una amigo una pasión”, detalló el profesor. Gerónimo, por su parte, celebró la actividad y contó que cada sábado entrena en Los Tarcos Rugby Club: el mejor ejemplo de que sí se puede.