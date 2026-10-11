Nadine Vilca, la reina de los 21K: orgullo catamarqueño y la mira puesta en Europa

“Este es mi segundo año consecutivo en LA GACETA, una prueba muy emblemática para todo el norte del país. Estoy muy conforme con el resultado, pero detrás de esto hay un arduo trabajo del día a día”, aseguró Vilca tras colgarse la medalla. Enseguida compartió el mérito con quienes la acompañan a diario: “Este logro, más allá de lo personal, es de un equipo de personas que de una u otra forma siempre me está respaldando. En el alto rendimiento hay que saber sostenerse y ellos son quienes me ayudan a no bajar los brazos”. Por eso, le dedicó la victoria a su club, a su entrenador y a sus compañeros de equipo.