Nadine Vilca, la reina de los 21K: orgullo catamarqueño y la mira puesta en Europa

Resumen para apurados
- La atleta catamarqueña Nadine Vilca ganó por segundo año consecutivo los 21K LA GACETA en Tucumán para defender con éxito su corona en el medio maratón regional.
- Con un tiempo de 1h 28' 54'', Vilca lideró de punta a punta, coronando una temporada que incluye el récord catamarqueño de ruta y varias victorias en el norte argentino.
- Consolidada como referente regional, la fondista iniciará su pretemporada con la mira puesta en Europa, donde correrá los 15K de Madrid durante el primer semestre.
Con la bandera del Club de Atletismo Las Panteras desplegada y la sonrisa firme, Nadine Vilca posó para las fotos antes de bajar del podio. Por segunda edición consecutiva, la fondista catamarqueña dominó de punta a punta la competencia femenina de los 21K LA GACETA y cruzó la meta en soledad sobre la avenida Soldati con un tiempo oficial de 1h 28' 54'', confirmando su gran momento como la mejor corredora de medio maratón de la región.
“Este es mi segundo año consecutivo en LA GACETA, una prueba muy emblemática para todo el norte del país. Estoy muy conforme con el resultado, pero detrás de esto hay un arduo trabajo del día a día”, aseguró Vilca tras colgarse la medalla. Enseguida compartió el mérito con quienes la acompañan a diario: “Este logro, más allá de lo personal, es de un equipo de personas que de una u otra forma siempre me está respaldando. En el alto rendimiento hay que saber sostenerse y ellos son quienes me ayudan a no bajar los brazos”. Por eso, le dedicó la victoria a su club, a su entrenador y a sus compañeros de equipo.
Nacida en los valles, a poco más de cuatro horas de viaje de la capital tucumana, Vilca corre con el arraigo a flor de piel: “Llevar bien alto a Santa María es más que un orgullo para mí. Representar a mi pueblo y a toda la provincia de Catamarca significa muchísimo. Siempre están presentes apoyándome y dándome esas palabras de motivación que no te dejan dar el brazo a torcer”, remarcó.
El festejo en el Parque 9 de Julio se enmarca dentro de un gran año para la atleta. En julio ya había ganado el medio maratón de “La Ciudad Corre” en Santiago del Estero entre más de 1.900 competidores, donde bajó el récord del circuito con 1h 21' 01'' -su mejor marca personal y nuevo récord provincial de Catamarca en 21K de ruta-. Poco después se quedó con la general de los 21K de SMT Corre en Tucumán y a fines de septiembre demostró su ritmo en distancias más cortas: fue segunda en los 10K del Colegio de Abogados de Córdoba (37:28) frente a más de 2.600 competidoras.
Con la mira en Madrid
De cara al cierre del año, Vilca tiene en agenda la tradicional cita de diario El Liberal en Santiago del Estero y la carrera de Concepción, aunque su principal objetivo ya apunta afuera del país.
“Ya estoy pensando en la pretemporada de diciembre y enero porque se viene el viaje a Europa. Me gané la clasificación a Madrid para correr 15 kilómetros gracias al premio estímulo sub-25 en los 15K de Adidas organizados por la Asociación Ñandú. Es una oportunidad enorme y será el objetivo principal del primer semestre del año que viene”, contó la joven de 24 años.
El podio de la categoría lo completaron Ernestina Cermignani, con un tiempo de 01h 29' 57'' y María Rocío Castillo Kairuz (01h 30' 41''), ambas oriudas de nuestra provincia..