21K de LA GACETA: una marea de corredores copó las calles tucumanas

Lo que tenés que saber

Este domingo se realiza la cuarta edición de los 21K LA GACETA, uno de los eventos más importantes de la provincia. Cerca de 3.000 corredores recorren los puntos emblemáticos de San Miguel de Tucumán. El punto de encuentro es en la avenida Soldati al 400, frente al hotel Sheraton, en el parque 9 de Julio.