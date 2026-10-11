Deportes

21K de LA GACETA: una marea de corredores copó las calles tucumanas

21K DE LA GACETA.
21K DE LA GACETA. DIEGO ARÁOZ/LAGACETA

Conocé todos los ganadores en cada una de las categorías y reviví los momentos más emocionantes.

Hace 1 Hs
13:56 hs

El balance de la carrera de Patricia Ribone, gerenta comercial de LA GACETA

13:47 hs

"La verdad me hace muy feliz": Testimonios de corredores en los 21K de La Gaceta 2026

13:07 hs

Los sorteos

12:26 hs

Premiación

11:57 hs

Al Palo dijo presente en los 21k de La Gaceta: sabor y nutrición deportiva

11:52 hs

El detrás de escena de los 21K de La Gaceta | Alejandra Barros, gerenta de marketing

11:46 hs

Cortes de tránsito: Carlos Arnedo de Municipalidad de San Miguel de Tucumán en los 21K

11:43 hs

Farmacias del Pueblo y Marathon Deportes presentes en la carrera de los 21K de La Gaceta

11:41 hs

Red de Colores y Octaviano, sponsors clave en la media maratón de La Gaceta

11:37 hs

Nico Sánchez, goleador histórico de Los Puas, completó los 21K de LA GACETA

11:34 hs

Comienza la entrega de premios

10:56 hs

Promesas, superación y el valor de la familia: Emoción en los 21K de LA GACETA

10:38 hs

Entrevista a la funcionaria municipal Carolina Oliver

10:05 hs

La emoción de la meta: las palabras de los participantes

09:53 hs

Entrevista con el ganador de los 21K

09:38 hs

Los resultados de los 21K, categoría femenina

Los resultados de los 21K, categoría femenina
09:36 hs

Historias que inspiran

09:25 hs

Resultados de los 21K, categoría masculina

Resultados de los 21K, categoría masculina
09:16 hs

Arón Quiroga se quedó con el primer lugar en los 21K

09:12 hs

Una multitudinaria marea de corredores copó las calles tucumanas #21K

09:04 hs

Resultados preliminares: los ganadores de los 10K

Resultados preliminares: los ganadores de los 10K
08:59 hs

21K: Nadine Vilca lidera la carrera en la categoría femenina

21K: Nadine Vilca lidera la carrera en la categoría femenina
08:54 hs

10k: Valentina Velárdez encabeza el pelotón

08:38 hs

Video: así fue la largada de los 10K

08:35 hs

Largaron los 5K

08:35 hs

Cómo avanza la competencia

Mariano Armella (464) encabeza la carrera. Pasó el kilómetro 5 en 16 minutos y 21 segundos. Leonardo Pizarro, segundo, con 16 minutos y 39 segundos. En la categoría femenina, Vilca encabeza la carrera y pasó los 5 kilómetros en 18 minutos y 29 segundos. 

08:30 hs

Video: así fue la largada de los 21K

08:21 hs

Partida para los que corren los 10K

08:12 hs

Arrancó la carrera

Partida para los participantes de los 21K

22:53 hs

Sorteo

¡Una moto Gilera de 110 cc y una bicicleta eléctrica Venzo! Participan corredores de las tres distancias; deben estar presentes al momento del sorteo

22:51 hs

Horarios de salida de las diferentes distancias

8.00: 21K

8.20: 10K

8.30: 5K 

Lo que tenés que saber

Este domingo se realiza la cuarta edición de los 21K LA GACETA, uno de los eventos más importantes de la provincia. Cerca de 3.000 corredores recorren los puntos emblemáticos de San Miguel de Tucumán. El punto de encuentro es en la avenida Soldati al 400, frente al hotel Sheraton, en el parque 9 de Julio. 

Temas San Miguel de Tucumán9 de Julio
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

El mensaje de Gustavo Yankelevich tras el duro testimonio de su nieto: “Tienen toda mi admiración”

El mensaje de Gustavo Yankelevich tras el duro testimonio de su nieto: “Tienen toda mi admiración”

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

Qué le pasó al auto de Colapinto: la razón por la que debió abandonar el GP de Singapur

Qué le pasó al auto de Colapinto: la razón por la que debió abandonar el GP de Singapur

Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

21K de LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán hoy

21K de LA GACETA: la emoción de la previa y las historias de quienes correrán hoy

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

Comentarios