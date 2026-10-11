21K de LA GACETA: una marea de corredores copó las calles tucumanas

El balance de la carrera de Patricia Ribone, gerenta comercial de LA GACETA
"La verdad me hace muy feliz": Testimonios de corredores en los 21K de La Gaceta 2026
Los sorteos
Premiación
Al Palo dijo presente en los 21k de La Gaceta: sabor y nutrición deportiva
El detrás de escena de los 21K de La Gaceta | Alejandra Barros, gerenta de marketing
Cortes de tránsito: Carlos Arnedo de Municipalidad de San Miguel de Tucumán en los 21K
Farmacias del Pueblo y Marathon Deportes presentes en la carrera de los 21K de La Gaceta
Red de Colores y Octaviano, sponsors clave en la media maratón de La Gaceta
Nico Sánchez, goleador histórico de Los Puas, completó los 21K de LA GACETA
Comienza la entrega de premios
Promesas, superación y el valor de la familia: Emoción en los 21K de LA GACETA
Entrevista a la funcionaria municipal Carolina Oliver
La emoción de la meta: las palabras de los participantes
Entrevista con el ganador de los 21K
Los resultados de los 21K, categoría femenina
Historias que inspiran
Resultados de los 21K, categoría masculina
Arón Quiroga se quedó con el primer lugar en los 21K
Una multitudinaria marea de corredores copó las calles tucumanas #21K
Resultados preliminares: los ganadores de los 10K
21K: Nadine Vilca lidera la carrera en la categoría femenina
10k: Valentina Velárdez encabeza el pelotón
Video: así fue la largada de los 10K
Largaron los 5K
Cómo avanza la competencia
Mariano Armella (464) encabeza la carrera. Pasó el kilómetro 5 en 16 minutos y 21 segundos. Leonardo Pizarro, segundo, con 16 minutos y 39 segundos. En la categoría femenina, Vilca encabeza la carrera y pasó los 5 kilómetros en 18 minutos y 29 segundos.
Video: así fue la largada de los 21K
Partida para los que corren los 10K
Arrancó la carrera
Partida para los participantes de los 21K
Sorteo
¡Una moto Gilera de 110 cc y una bicicleta eléctrica Venzo! Participan corredores de las tres distancias; deben estar presentes al momento del sorteo
Horarios de salida de las diferentes distancias
8.00: 21K
8.20: 10K
8.30: 5K
Lo que tenés que saber
Este domingo se realiza la cuarta edición de los 21K LA GACETA, uno de los eventos más importantes de la provincia. Cerca de 3.000 corredores recorren los puntos emblemáticos de San Miguel de Tucumán. El punto de encuentro es en la avenida Soldati al 400, frente al hotel Sheraton, en el parque 9 de Julio.