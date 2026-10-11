Una moto y una bicicleta eléctrica: el gran sorteo de los 21K LA GACETA premió a los corredores en el parque 9 de Julio
Julieta Quiroga y Varinia Vargas se quedaron con los rodados aportados por Bicicletería Rivadavia y Maxihogar, coronando una jornada que premió la participación y el compromiso de los atletas.
Resumen para apurados
- Los 21K LA GACETA premiaron en Tucumán a Julieta Quiroga y Varinia Vargas con una bici eléctrica y una moto en el parque 9 de Julio para reconocer el compromiso de los atletas.
- Los rodados, aportados por firmas comerciales locales, se sortearon entre todos los inscriptos de las distancias 21K, 10K y 5K tras la entrega de medallas sobre avenida Soldati.
- La iniciativa consolida la competencia como un evento comunitario clave en la provincia, fomentando hábitos de vida activa y la participación deportiva para futuras ediciones.
La cuarta edición de los 21K LA GACETA concluyó con un marco festivo sobre la avenida Soldati, donde el esfuerzo y la constancia de los atletas tuvieron su merecido reconocimiento. Al término de las pruebas y la entrega de medallas, se llevó a cabo el esperado sorteo de los dos premios principales de la jornada: una bicicleta eléctrica de última generación y una motocicleta cero kilómetro, destinadas a todos los inscriptos en 21K, 10K y 5K.
La iniciativa, concebida para celebrar el compromiso de cada corredor más allá de los resultados del cronómetro, contó con el respaldo clave de empresas líderes que acompañan el crecimiento del deporte y los hábitos saludables en la provincia.
Rodado sustentable
El primer gran momento sobre el escenario fue la adjudicación de la bicicleta eléctrica Venzo Eco Asistida rodado 29, un modelo de alta gama provisto por Bicicletería Rivadavia. La afortunada ganadora fue Julieta Quiroga, quien tras completar los 10K competitivos celebró por partida doble: “Ya estaba contenta porque había mejorado mi tiempo, pero ahora esto es otra cosa. Cuando te toca la suerte es hermoso. Creo que ha sido la edición más linda en cuanto a clima y organización”, destacó emocionada al recibir el rodado.
El premio mayor
Minutos más tarde, la expectativa se concentró en la entrega de la motocicleta Gilera Smash 110 cc aportada por Maxihogar. El talón favorecido correspondió a Varinia Vargas, quien participó por primera vez en la competencia y no ocultó su alegría ante la sorpresa. “No lo puedo creer, es increíble. Nunca gano nada, así que esto es espectacular. Una experiencia fantástica; es la primera vez que corro y lo voy a volver a hacer porque lo disfruté muchísimo”, expresó tras alzarse con el vehículo.
Con el acompañamiento de firmas como Bicicletería Rivadavia y Maxihogar, los 21K de LA GACETA sellaron una jornada deportiva ejemplar que coronó una verdadera fiesta comunitaria y reafirmó el apoyo constante al bienestar y la vida activa en Tucumán.