Una moto y una bicicleta eléctrica: el gran sorteo de los 21K LA GACETA premió a los corredores en el parque 9 de Julio

La cuarta edición de los 21K LA GACETA concluyó con un marco festivo sobre la avenida Soldati, donde el esfuerzo y la constancia de los atletas tuvieron su merecido reconocimiento. Al término de las pruebas y la entrega de medallas, se llevó a cabo el esperado sorteo de los dos premios principales de la jornada: una bicicleta eléctrica de última generación y una motocicleta cero kilómetro, destinadas a todos los inscriptos en 21K, 10K y 5K.