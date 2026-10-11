21K LA GACETA: el crecimiento de una carrera que va más allá de la meta

Cuando los últimos corredores cruzaron la meta, Alejandra Barros encontró un momento para observar lo ocurrido durante la mañana. La gerente de Marketing de LA GACETA, una de las impulsoras de la carrera, había pasado meses pendiente de detalles que el público muchas veces no advierte: el recorrido, la señalización, la seguridad y las actividades destinadas a los participantes. Esta vez, la sensación fue distinta. “Este año realmente hemos tenido un nivel de carrera que era el que queríamos tener”, aseguró.