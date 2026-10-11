María Valdez Naval contó cómo vivió Marathon Deportes la gran fiesta de los 21K LA GACETA

Resumen para apurados
- María Valdez Naval, de Marathon Deportes, celebró en Tucumán el éxito de los 21K de LA GACETA junto a 3.000 atletas para fomentar el running local.
- La firma y Saucony apoyan el evento desde el inicio; en esta cuarta edición gestionaron la entrega de kits y promociones en sus locales del centro y Yerba Buena.
- La alianza comercial afianza a los 21K como una cita atlética clave en la región y proyecta una mayor participación de marcas técnicas en próximas ediciones.
Las últimas tandas de corredores todavía cruzaban la meta sobre la avenida Soldati cuando María Valdez Naval se acercó a la transmisión de LG Play. La coordinadora de Marketing de Marathon Deportes no llegaba como una invitada más: la empresa acompaña a la competencia de LA GACETA desde su primera edición, y la conducción la presentó como una firma que está siempre y con la que el diario trabajó muchísimo.
El balance de la cuarta edición, que reunió a alrededor de 3.000 inscriptos en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, no podía ser mejor. “La verdad que súper contenta con el evento, está espectacular todo, la gente contenta, por suerte. Así que disfrutándolo junto con la gente”, expresó.
El vínculo entre la marca y la prueba tiene historia. En 2023, cuando la carrera se corría sobre la avenida Perón, en Yerba Buena, con 10 y 5 kilómetros, las acreditaciones se hicieron en su local de Gómez Pardo, mientras Saucony ofrecía descuentos a los inscriptos. Al año siguiente, la segunda edición fue organizada por LA GACETA y Marathon Deportes, de la mano de Saucony, y estrenó la distancia de 21 kilómetros. En 2025, la firma volvió a figurar entre los sponsors que hicieron posible la competencia, y Saucony sumó beneficios exclusivos y sorteó un par de zapatillas durante la presentación oficial.
En esta edición, la empresa volvió a tener un rol central en la previa. Las acreditaciones se concentraron en dos de sus sucursales: la de 25 de Mayo 251, en el centro, y la de avenida Perón 1.900, en Yerba Buena. Allí los corredores retiraron el número y el kit, se fotografiaron con la remera oficial y aprovecharon descuentos especiales en zapatillas, shorts, medias y remeras antes del gran día. En el local céntrico, las filas se formaron desde temprano y el movimiento creció todavía más el viernes.
La coordinadora resumió el compromiso de la firma con una frase de trinchera. “Es un evento que acompañamos y nos ponemos al pie del cañón siempre”, afirmó. Para ella, los días previos en los locales ya tuvieron clima de carrera. “Las acreditaciones fueron una fiesta, la gente lo disfrutó mucho”, sostuvo.
En esas jornadas también se ofreció toda la línea de Saucony, la marca internacional de running que acompaña a la empresa en esta apuesta. “Nos acompaña por cuarta edición consecutiva, siempre también como main sponsor junto con nosotros, con toda la variedad de los productos”, remarcó.
Una vibra distinta
Consultada sobre por qué la empresa elige estar presente, la referente de Marathon apuntó a lo que sucede cada vez que alguien cruza la línea de llegada. “La vibra de las carreras es una vibra distinta. Ver que la gente llega y se propone un objetivo y lo logra, y la satisfacción que eso genera, nos encanta acompañar ese momento”, explicó.
La marca de calzado también tuvo su lugar en la charla, a partir de una consulta sobre su presencia en los circuitos del atletismo. Valdez Naval describió el presente de Saucony. “Es una de las marcas más reconocidas, sobre todo en el running, con zapatillas de última tecnología con placas de carbono, con modelos, colores para todos los gustos y todos los corredores”, detalló. Antes de despedirse, dejó un agradecimiento especial para la marca, que siempre acompaña a la empresa en cada edición.
Mientras la conducción despedía a los últimos atletas que llegaban a la meta, la coordinadora dejó una definición que resume el espíritu con el que Marathon vive cada edición. “Te acompañamos en cada deporte, así que en este, sobre todo, es una fiesta para nosotros. Es una fiesta estar acá”, cerró.