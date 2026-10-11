María Valdez Naval contó cómo vivió Marathon Deportes la gran fiesta de los 21K LA GACETA

El vínculo entre la marca y la prueba tiene historia. En 2023, cuando la carrera se corría sobre la avenida Perón, en Yerba Buena, con 10 y 5 kilómetros, las acreditaciones se hicieron en su local de Gómez Pardo, mientras Saucony ofrecía descuentos a los inscriptos. Al año siguiente, la segunda edición fue organizada por LA GACETA y Marathon Deportes, de la mano de Saucony, y estrenó la distancia de 21 kilómetros. En 2025, la firma volvió a figurar entre los sponsors que hicieron posible la competencia, y Saucony sumó beneficios exclusivos y sorteó un par de zapatillas durante la presentación oficial.