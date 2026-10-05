El Gobierno nacional negocia el Presupuesto y las PASO

Simultáneamente, el frente legislativo en la Cámara de Senadores anticipa un tramo final de sesiones ordinarias de alta complejidad. La jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, se dispone a articular la aprobación de las iniciativas pendientes, como el Presupuesto 2027 enviado desde Diputados, en un clima crispado por la precampaña, la postura inflexible de la oposición tras los recientes cruces por la Corte Suprema y el mega DNU 70/23, y el impacto del ajuste fiscal que presiona sobre la economía cotidiana.