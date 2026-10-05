El Gobierno nacional negocia el Presupuesto y las PASO

Resumen para apurados
- Diego Santilli negocia esta semana con gobernadores en Casa Rosada para aprobar el Presupuesto 2027 y reformar las PASO en el Congreso.
- Las tratativas surgen tras la gira por París con mandatarios provinciales, en medio de tensiones por el ajuste fiscal y reparos de los aliados sobre las reglas electorales.
- El resultado medirá la fuerza política del oficialismo frente a las provincias y definirá las reglas de juego y los armados de cara a los próximos comicios.
Luego de la sintonía alcanzada durante la reciente gira por el Argentina Week París, el Poder Ejecutivo buscará en los próximos días transformar ese acercamiento diplomático en avales legislativos concretos. Con ese objetivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará esta semana una intensa ronda de negociaciones con los gobernadores dialoguistas. La hoja de ruta trazada por la Casa Rosada persigue tres metas fundamentales: garantizar la aprobación del Presupuesto 2027, destrabar la reforma electoral y sentar las bases de los acuerdos políticos de cara al próximo año.
En primera instancia, el ministro coordinador priorizará el diálogo con los mandatarios provinciales que integraron la comitiva oficial junto al presidente Javier Milei en Francia. Pero, no se descarta que la semana siguiente se busquen tender nuevos puentes de diálogo y apoyo con mandatarios clave del centro del país.
El núcleo de las conversaciones se focaliza en el tratamiento del Presupuesto 2027 y en la reforma electoral, donde la iniciativa de suspender o eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúa registrando varias resistencias entre los aliados provinciales. Bajo los lineamientos fijados por la conducción política de Karina Milei, esta discusión parlamentaria se encuentra estrechamente condicionada a la arquitectura electoral que se define para los comicios venideros, convirtiéndose en una pieza indispensable del esquema de negociación colectiva.
En el plano de las alianzas, la estrategia oficial pretende replicar los consensos alcanzados en 2025 en distritos como Entre Ríos, Chaco y Mendoza, buscando extender ese modelo de entendimiento hacia Chubut, San Juan y San Luis. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las tratativas con Jorge Macri se mantienen sujetas a evaluación, supeditadas al rol definitivo que adopta el PRO frente a la oferta electoral del Gobierno.
Simultáneamente, el frente legislativo en la Cámara de Senadores anticipa un tramo final de sesiones ordinarias de alta complejidad. La jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, se dispone a articular la aprobación de las iniciativas pendientes, como el Presupuesto 2027 enviado desde Diputados, en un clima crispado por la precampaña, la postura inflexible de la oposición tras los recientes cruces por la Corte Suprema y el mega DNU 70/23, y el impacto del ajuste fiscal que presiona sobre la economía cotidiana.
En medio de este escenario, quedaron momentáneamente congelados proyectos clave impulsados por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, entre ellos la reforma a la Ley de Sociedades. La propia Bullrich había anunciado modificaciones para especificar la responsabilidad de personas físicas en firmas automatizadas, mientras que el ministro defendió la incorporación de las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) regidas por contratos inteligentes y blockchain, asegurando que la exigencia de transparencia y responsabilidad legal garantizaría un trámite sin inconvenientes.
Tensión
A todo esto debe añadirse la tensión en Diputados por lo ocurrido con la Corte Suprema y la ley de tierras del mega DNU 70/23, aunque también miran de reojo las eventuales discusiones en el recinto de la Cámara baja por morosidad y endeudamiento. La prioridad es que venga del Senado el Presupuesto 2027 y que, en el Senado, tenga un guiño la suspensión de las PASO de la amplia reforma electoral.
El desarrollo de estas negociaciones pondrá a prueba la eficacia del nuevo armado político conducido por la Jefatura de Gabinete para contener las pretensiones de los socios estratégicos. Frente a un oficialismo que busca consolidar su propia territorialidad, los gobernadores dialoguistas intentarán valerse de la necesidad legislativa del Gobierno para garantizar acuerdos de no agresión electoral en sus distritos y evitar enfrentamientos directos contra listas respaldadas desde Buenos Aires.
En este tablero de conveniencia mutua, el avance del Presupuesto 2027 y la reforma electoral se convertirán en el verdadero termómetro del equilibrio de poder entre la Nación y las provincias. La resolución de estos debates no solo definirá las reglas del juego democrático para los próximos comicios, sino que terminará de delinear la solidez del bloque oficialista y sus aliados para el tramo decisivo del mandato presidencial.