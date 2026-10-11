El mensaje de Gustavo Yankelevich tras el duro testimonio de su nieto: “Tienen toda mi admiración”

Al recordar ese período, el joven destacó que encontró en él el afecto y la contención que necesitaba después de perder a su mamá y atravesar las situaciones de violencia que describió. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, afirmó en la entrevista con Infobae. Y agregó: “Nos dio lo único que necesitábamos, que era amor. Amor y contención. Nada más”.