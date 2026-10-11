El mensaje de Gustavo Yankelevich tras el duro testimonio de su nieto: “Tienen toda mi admiración”
El productor teatral compartió un mensaje en Instagram después de que el hijo de Romina Yan contara los episodios de violencia que sufrió por parte de su papá, Darío Giordano durante su infancia y destacara el rol fundamental de su abuelo para salir adelante.
Resumen para apurados
- Gustavo Yankelevich respaldó este domingo en Instagram a su nieto Valentín, tras revelar que sufrió violencia de su padre, Darío Giordano, tras morir Romina Yan.
- Valentín relató en Infobae que vivió un infierno en su infancia y que su abuelo materno lo rescató, iniciando un proceso judicial con el que obtuvo la tenencia definitiva.
- El testimonio visibiliza el maltrato intrafamiliar tras duelos complejos y expone la intimidad de una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino.
Gustavo Yankelevich compartió un mensaje cargado de emoción este domingo, luego de que su nieto Valentín Yankelevich revelara públicamente las situaciones de violencia física y psicológica por parte de su papá, Darío Giordano, que atravesó durante su infancia. El productor teatral se refirió al camino que recorrieron sus nietos para superar aquellos años difíciles y les dedicó palabras de admiración y amor.
“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla… tienen toda mi admiración. ¡Los amo!”, escribió Gustavo en una publicación en Instagram.
El mensaje de Gustavo Yankelevich tras las declaraciones de su nieto
El posteo del productor se conoció después de que Valentín, de 23 años, contara su historia en una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae. En esa conversación, el hijo de Romina Yan recordó los episodios de maltrato que, según relató, sufrió junto a su hermano Franco después de la muerte de su mamá, ocurrida en septiembre de 2010.
Valentín tenía siete años cuando falleció la actriz, a los 36 años. Sus tres hijos, Franco, Valentín y Azul, quedaron al cuidado de su padre, Darío Giordano. De acuerdo con el testimonio del joven, años después comenzaron las situaciones de violencia que marcaron su infancia. “Realmente era un infierno vivir en esa casa”, expresó al recordar aquella etapa.
En la entrevista, Valentín explicó que durante mucho tiempo sintió que no tenía escapatoria y que llegó a atravesar momentos de profunda desesperación. También contó que intentó pedir ayuda, pero que no encontró una respuesta hasta que pudo hablar con su abuelo materno.
“Mi abuelo Gustavo me salvó la vida”
Uno de los aspectos centrales del relato de Valentín fue el papel que desempeñó Gustavo Yankelevich para que él y su hermano pudieran salir de aquella situación.
El joven contó que su abuelo acostumbraba a compartir almuerzos individuales con sus nietos después del colegio. Durante esos encuentros, ambos comenzaron a contarle lo que sucedía en su casa y le pidieron que los recibiera para vivir con él. “Él fue la primera persona que nos escuchó”, recordó Valentín.
Según relató, Gustavo los acompañó durante el proceso judicial que se inició para que pudieran alejarse de su hogar. La causa se extendió durante varios años y terminó con la tenencia definitiva a cargo de su abuelo.
Al recordar ese período, el joven destacó que encontró en él el afecto y la contención que necesitaba después de perder a su mamá y atravesar las situaciones de violencia que describió. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, afirmó en la entrevista con Infobae. Y agregó: “Nos dio lo único que necesitábamos, que era amor. Amor y contención. Nada más”.
El vínculo de Gustavo con los hijos de Romina Yan
Gustavo Yankelevich es el padre de Romina Yan y, desde la muerte de la actriz, mantuvo un vínculo cercano con sus nietos. Junto a Cris Morena, acompañó a la familia durante los años posteriores a la pérdida de la artista, quien murió el 28 de septiembre de 2010.
La historia que contó Valentín permitió conocer una dimensión íntima de ese vínculo: el lugar que ocupó su abuelo cuando él y Franco necesitaron ayuda para cambiar su situación familiar.
En la entrevista, el joven también destacó la manera en que Gustavo ejerció su rol de padre durante su crecimiento. Explicó que, aunque la recuperación fue difícil, encontró en él una forma de acompañamiento basada en el afecto y la contención. “Mi abuelo es la persona más maravillosa que yo conozco”, sostuvo.