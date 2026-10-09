Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Lejos de los flashes y de las apariciones televisivas, Darío Giordano construyó una vida marcada por la discreción. Fue el esposo de Romina Yan y es el padre de los tres hijos que tuvo con la actriz. Después de la muerte de ella, en septiembre de 2010, volvió a apostar al amor, formó una nueva pareja con la cocinera Miren Algañarás y tuvo otro hijo.