Así luce hoy Azul, la hija de Romina Yan: la nueva vida de la nieta de Cris Morena en California

Gustavo Yankelevich viajó a California para visitar a su nieta Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, quien cursa sus estudios universitarios en Chapman University.

Hace 3 Hs

Gustavo Yankelevich compartió un momento muy especial junto a su nieta Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan y Darío Giordano. El reconocido productor televisivo viajó a Estados Unidos acompañado por su pareja, Rossella Della Giovampaola, para visitar a la joven, que actualmente reside en California, donde cursa sus estudios universitarios.

La publicación del emotivo encuentro fue compartida inicialmente por Rossella en su cuenta de Instagram, aunque Yankelevich no tardó en sumarse con un mensaje lleno de ternura. “Pasamos un muy lindo momento con @achu.giordanoo. Achu nos hizo un tour por su universidad y la vimos muy feliz”, escribió el productor junto a las imágenes del reencuentro.

En las fotos se los ve sonrientes, disfrutando del clima soleado del sur de California y recorriendo las instalaciones del campus. Rossella, por su parte, añadió los hashtags #ChapmanUniversity y #HuntingtonBeach, confirmando que Azul estudia en Chapman University, una prestigiosa institución privada del estado, reconocida por sus programas en arte, cine, comunicación, negocios y ciencias.

Fiel a su bajo perfil, Azul se ha mantenido alejada de la exposición pública que caracteriza a buena parte de su familia. A diferencia de sus hermanos mayores, todavía no ha manifestado si tiene interés en seguir el camino artístico. Franco, el mayor, forma parte del elenco de Margarita, la nueva ficción creada por su abuela Cris Morena; mientras que Valentín, el del medio, eligió un rumbo diferente: el automovilismo. Este año debutó en la categoría Turismo Carretera 2000 y adoptó el apellido de su abuelo, presentándose como Valentín Yankelevich.

El viaje de Gustavo y Rossella a Estados Unidos tuvo además un significado especial: se produjo apenas dos meses después del fallecimiento de Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y prima de Azul, una pérdida que conmocionó a toda la familia.

