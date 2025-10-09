Así luce hoy Azul, la hija de Romina Yan: la nueva vida de la nieta de Cris Morena en California

Fiel a su bajo perfil, Azul se ha mantenido alejada de la exposición pública que caracteriza a buena parte de su familia. A diferencia de sus hermanos mayores, todavía no ha manifestado si tiene interés en seguir el camino artístico. Franco, el mayor, forma parte del elenco de Margarita, la nueva ficción creada por su abuela Cris Morena; mientras que Valentín, el del medio, eligió un rumbo diferente: el automovilismo. Este año debutó en la categoría Turismo Carretera 2000 y adoptó el apellido de su abuelo, presentándose como Valentín Yankelevich.