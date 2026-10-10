Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

Alerta meteorológica amarilla por vientos

El SAT comparte a diario el pronóstico de la jornada y de los dos días siguientes. Por eso, las indicaciones alcanzan hasta los fenómenos meteorológicos del lunes. La región del NOA empezará la semana con una alerta amarilla en tres provincias. La zona oeste de Jujuy, Salta y Catamarca se verá afectada por vientos de gran intensidad.