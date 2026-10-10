SociedadClima y ecología

Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

El Sistema de Alerta Temprana emitió advertencias por nevadas, ráfagas de más de 100 kilómetros por hora y tormentas.

Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta amarilla por nevadas para este domingo en zonas cordilleranas de Catamarca y La Rioja ante la llegada de precipitaciones intensas.
  • Se prevén acumulaciones de nieve de hasta 30 cm en alta montaña, además de ráfagas que superarán los 100 km/h el lunes en varias provincias del NOA.
  • El temporal podría complicar el tránsito y la operatividad en pasos cordilleranos, mientras rigen avisos por tormentas fuertes en Mendoza y Neuquén.
Resumen generado con IA

El sábado empezó sin alertas meteorológicas anunciadas por el Sistema de Alerta Temprana (SAT). Pero la actualización de las 6 de la mañana indicó que el domingo dos provincias estarán bajo alerta amarilla por nevadas. Ambas regiones pertenecen a zonas montañosas del noroeste argentino. También se indicaron advertencias por fenómenos meteorológicos intensos para el inicio de la semana en Cuyo.

¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

Las dos provincias que se encuentran bajo alerta por nevadas son Catamarca y La Rioja. En ambos casos, la advertencia de primer nivel –amarillo– tiene un pronóstico de precipitación en las zonas de la cordillera, hacia el límite con Chile. Se verán afectadas las zonas altas de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, General Lamadrid y Vinchina.

Mientras que en Catamarca la alerta rige para el domingo por la mañana, en La Rioja la advertencia inicia en horas de la madrugada. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 30 cm. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá ser en forma de lluvia.

Alerta meteorológica amarilla por vientos

El SAT comparte a diario el pronóstico de la jornada y de los dos días siguientes. Por eso, las indicaciones alcanzan hasta los fenómenos meteorológicos del lunes. La región del NOA empezará la semana con una alerta amarilla en tres provincias. La zona oeste de Jujuy, Salta y Catamarca se verá afectada por vientos de gran intensidad.

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo

En Jujuy la alerta rige para Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi y Susques. En Salta, para la cordillera de los Andes, Cachi, La Poma, Cafayate, San Carlos y Molinos. En Catamarca, para Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén y Santa María. Desde allí se extiende levemente hacia una zona de Tafí del Valle, en Tucumán.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el área será afectada durante la tarde por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas

Para el mismo día se anunciaron alertas amarillas por tormentas para Mendoza y Neuquén. En el primer caso, la advertencia alcanza al centro-norte y a la mitad sur de la provincia, sin abarcar las zonas de la cordillera. El aviso está vigente para Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear, San Rafael y Malargüe.

Se esperan tormentas localmente fuertes acompañadas por granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 60 kilómetros por hora, abundante precipitación en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Neuquén tiene afectada toda la franja central de la provincia, de norte a sur, en las zonas de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches y Lácar.

A diferencia de Mendoza, las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada podrían llegar a estar entre 10 y 20 milímetros.

Temas Servicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vuelve el mal tiempo: hay alerta naranja por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Vuelve el mal tiempo: hay alerta naranja por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Tormentas severas y ráfagas de más de 100 km/h: ¿qué provincias están bajo alerta naranja este viernes?

Tormentas severas y ráfagas de más de 100 km/h: ¿qué provincias están bajo alerta naranja este viernes?

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tormentas fuertes y granizo: dos provincias del norte argentino bajo aviso por el temporal

Tormentas fuertes y granizo: dos provincias del norte argentino bajo aviso por el temporal

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Lo más popular
Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”
1

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico
2

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027
3

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027

Estudiantes de San Pablo protestaron por imágenes creadas sin consentimiento
4

Estudiantes de San Pablo protestaron por imágenes creadas sin consentimiento

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo
5

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados
2

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El milagro secreto de Christa Pike
4

El milagro secreto de Christa Pike

Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras
5

Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras

Más Noticias
Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

Comentarios