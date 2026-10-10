Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla por nevadas para este domingo en zonas cordilleranas de Catamarca y La Rioja ante la llegada de precipitaciones intensas.
- Se prevén acumulaciones de nieve de hasta 30 cm en alta montaña, además de ráfagas que superarán los 100 km/h el lunes en varias provincias del NOA.
- El temporal podría complicar el tránsito y la operatividad en pasos cordilleranos, mientras rigen avisos por tormentas fuertes en Mendoza y Neuquén.
El sábado empezó sin alertas meteorológicas anunciadas por el Sistema de Alerta Temprana (SAT). Pero la actualización de las 6 de la mañana indicó que el domingo dos provincias estarán bajo alerta amarilla por nevadas. Ambas regiones pertenecen a zonas montañosas del noroeste argentino. También se indicaron advertencias por fenómenos meteorológicos intensos para el inicio de la semana en Cuyo.
Las dos provincias que se encuentran bajo alerta por nevadas son Catamarca y La Rioja. En ambos casos, la advertencia de primer nivel –amarillo– tiene un pronóstico de precipitación en las zonas de la cordillera, hacia el límite con Chile. Se verán afectadas las zonas altas de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, General Lamadrid y Vinchina.
Mientras que en Catamarca la alerta rige para el domingo por la mañana, en La Rioja la advertencia inicia en horas de la madrugada. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 30 cm. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá ser en forma de lluvia.
Alerta meteorológica amarilla por vientos
El SAT comparte a diario el pronóstico de la jornada y de los dos días siguientes. Por eso, las indicaciones alcanzan hasta los fenómenos meteorológicos del lunes. La región del NOA empezará la semana con una alerta amarilla en tres provincias. La zona oeste de Jujuy, Salta y Catamarca se verá afectada por vientos de gran intensidad.
En Jujuy la alerta rige para Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi y Susques. En Salta, para la cordillera de los Andes, Cachi, La Poma, Cafayate, San Carlos y Molinos. En Catamarca, para Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén y Santa María. Desde allí se extiende levemente hacia una zona de Tafí del Valle, en Tucumán.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el área será afectada durante la tarde por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.
Alerta meteorológica amarilla por tormentas
Para el mismo día se anunciaron alertas amarillas por tormentas para Mendoza y Neuquén. En el primer caso, la advertencia alcanza al centro-norte y a la mitad sur de la provincia, sin abarcar las zonas de la cordillera. El aviso está vigente para Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear, San Rafael y Malargüe.
Se esperan tormentas localmente fuertes acompañadas por granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 60 kilómetros por hora, abundante precipitación en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.
Neuquén tiene afectada toda la franja central de la provincia, de norte a sur, en las zonas de Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches y Lácar.
A diferencia de Mendoza, las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada podrían llegar a estar entre 10 y 20 milímetros.