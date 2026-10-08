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El temporal golpeó con fuerza en Taco Ralo

El fenómeno ocasionó voladuras de techos, caída de árboles, roturas de ventanas, daños en vehículos y pérdida de animales.

El temporal golpeó con fuerza en Taco Ralo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un fuerte temporal con granizo azotó Taco Ralo, al sur de Tucumán, el miércoles 7 por la noche, provocando graves destrozos materiales por una repentina línea de tormentas.
  • El fenómeno causó voladuras de techos, caída de árboles y muerte de animales. Defensa Civil admitió que la alerta meteorológica provincial se emitió tarde, tras el impacto.
  • Defensa Civil mantiene el monitoreo de las zonas dañadas para asistir a los pobladores, mientras prevé solo lloviznas aisladas sin riesgo de nuevos temporales inmediatos.
Resumen generado con IA

Una intensa tormenta con granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas de viento y abundantes precipitaciones provocó importantes daños materiales durante la noche del miércoles 7 de octubre en Taco Ralo, localidad del departamento Graneros, al sur de Tucumán. El fenómeno ocasionó voladuras de techos, caída de árboles, roturas de ventanas, daños en vehículos y pérdida de animales.

El director de Defensa Civil de Tucumán, Ramón Imbert, explicó que el fenómeno formó parte de una línea de tormentas que atravesó Santiago del Estero y avanzó hacia el sur de la provincia. La tormenta se desplazó de oeste a este y se originó rápidamente en el sector limítrofe entre Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

Imbert precisó que, al momento en que se produjo el temporal, la provincia no contaba con una alerta vigente. El organismo recibió posteriormente una alerta amarilla durante la primera hora del jueves, prevista para la madrugada de esa jornada.

“No había alerta para la provincia. Recién en la primera hora del jueves, cerca de las 12 y media, emitieron la alerta amarilla para la provincia, para la madrugada del día de hoy. Sin embargo, esa alerta ya no sigue vigente”, informó el funcionario.

Las zonas afectadas por el temporal fueron Taco Ralo y Rumi Punco. En Taco Ralo se registraron voladuras de techos y roturas en distintos inmuebles, además de daños provocados por el granizo. También se recibieron reportes sobre animales afectados por el fenómeno.

“Las zonas afectadas fueron Taco Ralo y Rumipunco. Una tormenta que se desplaza de oeste a este, que se formó rápidamente en el sector sur de la provincia, en el límite entre Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Hubo voladura de techo en Taco Ralo y después roturas. Algunos informaron también sobre muerte de animales por el granizo”, detalló Imbert.

Respecto de las condiciones previstas para este jueves 8 de octubre, Defensa Civil indicó que se esperan lluvias esporádicas y lloviznas. El organismo señaló que, por el momento, no existen anuncios a corto plazo asociados a nuevas tormentas.

“Para la jornada de hoy se esperan solo lluvias esporádicas y lloviznas. Por lo tanto, no estamos con anuncios a corto plazo ni con otro riesgo de que sean tormentas nuevamente por el momento”, precisó el funcionario.

Desde Defensa Civil se mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de las zonas que registraron daños tras el temporal. El monitoreo permite evaluar la evolución del tiempo y las necesidades que puedan surgir en las localidades afectadas.


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