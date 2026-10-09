¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

En Concepción, Chicligasta, la mañana del viernes también empezó con lloviznas, un cuadro que se repetirá durante todo el día. La temperatura será similar a la de la capital, con una máxima de 18 °C. El sábado continuará sin grandes variaciones, con una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C. Se anunciaron probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40% durante todo el día. El domingo será el primer día que no llueva, pero habrá que esperar a las próximas actualizaciones del SMN. Por lo pronto, será el día más cálido del fin de semana con temperaturas entre los 13 °C y los 20 °C.