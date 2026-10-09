SociedadClima y ecología

¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

El pronóstico anticipa un fin de semana fresco en Tucumán, con lluvias aisladas y temperaturas que no superarán los 20 °C.

¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este fin de semana en Tucumán días frescos con lluvias aisladas y máximas de hasta 20 °C, debido a la persistencia de un frente frío y húmedo.
  • Las precipitaciones comenzaron el viernes y rige un alerta por vientos en Tafí del Valle, mientras que el sábado continuará mayormente nublado y con marcas de 12 °C a 17 °C.
  • Hacia el domingo cesarán las lluvias y asomará el sol en la provincia, lo que permitirá una jornada más agradable para el cierre del fin de semana con marcas cercanas a los 20 °C.
Resumen generado con IA

Mientras la mañana del viernes empezó con lluvias que no se detuvieron durante toda la madrugada, al menos en San Miguel de Tucumán, las familias se aprontan para organizar su fin de semana. No habrá grandes variaciones en la temperatura durante los próximos días y, hasta la última actualización del pronóstico de esta mañana, el Sistema de Alerta Temprana solo anunció una advertencia para una zona de los valles.

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

Este viernes, la temperatura mínima se ubicó en los 14 °C y el sábado y domingo estarán en consonancia. La máxima no se despegará demasiado. Por la tarde, subirá solo 4 °C para tocar un techo de 18 °C. Se esperan lloviznas durante toda la mañana y también por la noche. Pero para la tarde se pronosticaron lluvias aisladas. La probabilidad de precipitación estará entre el 10 y el 40% durante todo el día y habrá vientos con velocidad máxima de hasta 22 kilómetros por hora.

Pronóstico del fin de semana en San Miguel de Tucumán

Mañana sábado, la temperatura mínima será levemente inferior a la del viernes, con 12 °C. La máxima descenderá un punto y quedará en 17 °C. Las probabilidades de precipitación se mantendrán estables durante toda la jornada. Para la madrugada y la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció lloviznas. Para la tarde y la noche, lluvias aisladas. Los vientos alcanzarán los 12 kilómetros por hora, pero por la mañana serán casi imperceptibles.

Alerta amarilla y naranja por viento Zonda, nevadas y tormentas: advierten un fuerte contraste climático en seis provincias

Alerta amarilla y naranja por viento Zonda, nevadas y tormentas: advierten un fuerte contraste climático en seis provincias

El domingo los marcadores serán similares, a excepción de la temperatura máxima. El sol hará un intento de aparecer nuevamente, en medio de un cielo que se verá mayormente nublado. El termómetro marcará entre 13 °C y 20 °C, por lo que habrá una tarde agradable en la capital. No se anunciaron precipitaciones para cerrar el fin de semana, pero las probabilidades se mantendrán en torno al 10%.

El tiempo en los valles y el sur de Tucumán

Una pequeña región en la puna de Tafí del Valle se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por vientos para esta tarde, según el SAT. Pero para gran parte del departamento no habrá grandes cambios. El viernes tiene un pronóstico de lloviznas con temperaturas entre 4 °C y 13 °C. El sábado el marcador irá desde los 2 °C hasta los 15 °C y se esperan lloviznas por la mañana. Aunque se espera que el sol vuelva a hacerse sentir el domingo, la temperatura seguirá baja e irá de los 5 °C a los 13 °C.

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

En Concepción, Chicligasta, la mañana del viernes también empezó con lloviznas, un cuadro que se repetirá durante todo el día. La temperatura será similar a la de la capital, con una máxima de 18 °C. El sábado continuará sin grandes variaciones, con una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C. Se anunciaron probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40% durante todo el día. El domingo será el primer día que no llueva, pero habrá que esperar a las próximas actualizaciones del SMN. Por lo pronto, será el día más cálido del fin de semana con temperaturas entre los 13 °C y los 20 °C.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánTafí del ValleServicio Meteorológico NacionalChicligastaClima
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán
1

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur
2

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error
4

Súper Niño e inundaciones en Tucumán: por qué culpar únicamente al clima es un error

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1
5

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Ranking notas premium
Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
1

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
2

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico
3

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
4

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?
5

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

Más Noticias
La esposa de Diego Simeone reveló cómo construyó su imperio inmobiliario y la cifra que alcanzó en Madrid

La esposa de Diego Simeone reveló cómo construyó su imperio inmobiliario y la cifra que alcanzó en Madrid

Quién es y qué fue de la vida del misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es y qué fue de la vida del misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá evitar nuevos proyectos y poner límites en octubre, según Ludovica Squirru

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

Comentarios