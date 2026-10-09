¿Habrá lluvias o volverá el sol? Qué dice el pronóstico de Tucumán para el fin de semana

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este fin de semana en Tucumán días frescos con lluvias aisladas y máximas de hasta 20 °C, debido a la persistencia de un frente frío y húmedo.
- Las precipitaciones comenzaron el viernes y rige un alerta por vientos en Tafí del Valle, mientras que el sábado continuará mayormente nublado y con marcas de 12 °C a 17 °C.
- Hacia el domingo cesarán las lluvias y asomará el sol en la provincia, lo que permitirá una jornada más agradable para el cierre del fin de semana con marcas cercanas a los 20 °C.
Mientras la mañana del viernes empezó con lluvias que no se detuvieron durante toda la madrugada, al menos en San Miguel de Tucumán, las familias se aprontan para organizar su fin de semana. No habrá grandes variaciones en la temperatura durante los próximos días y, hasta la última actualización del pronóstico de esta mañana, el Sistema de Alerta Temprana solo anunció una advertencia para una zona de los valles.
Este viernes, la temperatura mínima se ubicó en los 14 °C y el sábado y domingo estarán en consonancia. La máxima no se despegará demasiado. Por la tarde, subirá solo 4 °C para tocar un techo de 18 °C. Se esperan lloviznas durante toda la mañana y también por la noche. Pero para la tarde se pronosticaron lluvias aisladas. La probabilidad de precipitación estará entre el 10 y el 40% durante todo el día y habrá vientos con velocidad máxima de hasta 22 kilómetros por hora.
Pronóstico del fin de semana en San Miguel de Tucumán
Mañana sábado, la temperatura mínima será levemente inferior a la del viernes, con 12 °C. La máxima descenderá un punto y quedará en 17 °C. Las probabilidades de precipitación se mantendrán estables durante toda la jornada. Para la madrugada y la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció lloviznas. Para la tarde y la noche, lluvias aisladas. Los vientos alcanzarán los 12 kilómetros por hora, pero por la mañana serán casi imperceptibles.
El domingo los marcadores serán similares, a excepción de la temperatura máxima. El sol hará un intento de aparecer nuevamente, en medio de un cielo que se verá mayormente nublado. El termómetro marcará entre 13 °C y 20 °C, por lo que habrá una tarde agradable en la capital. No se anunciaron precipitaciones para cerrar el fin de semana, pero las probabilidades se mantendrán en torno al 10%.
El tiempo en los valles y el sur de Tucumán
Una pequeña región en la puna de Tafí del Valle se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por vientos para esta tarde, según el SAT. Pero para gran parte del departamento no habrá grandes cambios. El viernes tiene un pronóstico de lloviznas con temperaturas entre 4 °C y 13 °C. El sábado el marcador irá desde los 2 °C hasta los 15 °C y se esperan lloviznas por la mañana. Aunque se espera que el sol vuelva a hacerse sentir el domingo, la temperatura seguirá baja e irá de los 5 °C a los 13 °C.
En Concepción, Chicligasta, la mañana del viernes también empezó con lloviznas, un cuadro que se repetirá durante todo el día. La temperatura será similar a la de la capital, con una máxima de 18 °C. El sábado continuará sin grandes variaciones, con una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C. Se anunciaron probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40% durante todo el día. El domingo será el primer día que no llueva, pero habrá que esperar a las próximas actualizaciones del SMN. Por lo pronto, será el día más cálido del fin de semana con temperaturas entre los 13 °C y los 20 °C.