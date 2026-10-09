Alerta por un bloque atmosférico en Argentina: qué zonas tendrán varios días de lluvia

Resumen para apurados
- Un bloqueo atmosférico causará varios días de lluvias y tormentas en el noreste, centro y norte patagónico de Argentina debido al estancamiento de frentes meteorológicos.
- La combinación de alta presión en el Atlántico Sur y bajas presiones retiene frentes estacionarios, inyectando humedad continua e impidiendo el paso de sistemas del Pacífico.
- La inestabilidad se extenderá hasta la próxima semana con nevadas en la cordillera y crecientes acumulados de agua, sin que las mejoras temporales impliquen un cese definitivo.
Un bloque atmosférico en Argentina condiciona la evolución del tiempo y favorece la continuidad de las lluvias en distintas regiones del país. La configuración meteorológica, marcada por un sistema de alta presión sobre el Atlántico Sur y áreas de baja presión mar adentro del Río de la Plata, dificulta el desplazamiento de los frentes y mantiene la inestabilidad durante los próximos días.
Este escenario tendrá efectos diferentes según la región. Misiones, Formosa y el norte de Corrientes concentrarán buena parte de la actividad de tormentas durante el fin de semana, mientras que el centro del país, la provincia de Buenos Aires y el norte de la Patagonia alternarán precipitaciones con mejoramientos temporales. Además, se esperan nuevas lluvias en sectores de Río Negro y Neuquén durante el comienzo de la próxima semana.
Qué es el bloque atmosférico y cómo afecta al tiempo en Argentina
El bloqueo atmosférico es una configuración de la circulación de la atmósfera que dificulta el desplazamiento habitual de los sistemas meteorológicos. En este caso, la presencia de un anticiclón sobre el Atlántico Sur, combinada con áreas de baja presión, contribuye a mantener casi estacionario un frente sobre el norte del Litoral y sectores del norte argentino.
Esta situación favorece la persistencia de la humedad, la nubosidad y las precipitaciones. A su vez, la circulación del este transporta aire húmedo desde el océano Atlántico hacia el centro del país y el norte patagónico, donde interactúa con una vaguada en altura y propicia nuevos episodios de lluvias.
La configuración también dificulta el avance de los frentes provenientes del Pacífico, por lo que las condiciones de inestabilidad pueden prolongarse durante varios días.
Misiones, Formosa y Corrientes: dónde se concentrarán las tormentas
El noreste argentino será una de las regiones más afectadas por esta situación meteorológica. El frente que permanece sobre el área tendrá pocos desplazamientos durante los próximos días, lo que favorecerá la reiteración de chaparrones y tormentas de variada intensidad.
Misiones concentrará buena parte de la actividad durante el fin de semana, mientras que también se esperan precipitaciones en el norte de Corrientes y Formosa.
Aunque el sábado podría registrarse una mejora temporal si el frente avanza ligeramente hacia el norte, esto no implicará el final de la inestabilidad. La proximidad del sistema mantendrá la posibilidad de nuevas lluvias durante el resto del fin de semana.
En el centro del país, en cambio, los chaparrones serán más dispersos. Durante el fin de semana también se prevén lluvias en la provincia de Buenos Aires y sectores del centro y sur del Litoral, debido al persistente ingreso de humedad desde el este.
Bloque atmosférico en Argentina: qué pasará en Río Negro y Neuquén
El norte de la Patagonia continuará bajo condiciones de inestabilidad, aunque con intervalos de mejora. En Río Negro y Neuquén, las precipitaciones se presentarán de manera más dispersa durante el fin de semana, pero volverán a ganar protagonismo al comienzo de la próxima semana.
Las áreas del Alto Valle y el Valle Medio de Río Negro tendrán condiciones favorables para nuevos chaparrones y tormentas. También podrían registrarse precipitaciones en sectores de la estepa rionegrina, donde los acumulados seguirán aumentando.
La persistencia de la circulación húmeda y la dificultad para que los sistemas frontales avancen explican la continuidad de este escenario. Por eso, los períodos de mejoramiento no necesariamente marcarán un cambio definitivo en las condiciones del tiempo.
Qué regiones de Argentina tendrán nevadas
Mientras las lluvias y tormentas afectarán principalmente al noreste, el centro del país y el norte patagónico, también persistirá la posibilidad de nevadas localizadas en sectores cordilleranos.
Las precipitaciones níveas podrían registrarse en la cordillera de Mendoza y San Juan, con algunos episodios de mayor intensidad, así como en áreas de la cordillera del noroeste argentino.
En contraste, el sur de la Patagonia permanecerá al margen de las precipitaciones asociadas a esta configuración. La distribución de los fenómenos estará condicionada por el bloqueo atmosférico, que mantendrá patrones de circulación diferentes según la región del país.