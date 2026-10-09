Alerta por un bloque atmosférico en Argentina: qué zonas tendrán varios días de lluvia

Este escenario tendrá efectos diferentes según la región. Misiones, Formosa y el norte de Corrientes concentrarán buena parte de la actividad de tormentas durante el fin de semana, mientras que el centro del país, la provincia de Buenos Aires y el norte de la Patagonia alternarán precipitaciones con mejoramientos temporales. Además, se esperan nuevas lluvias en sectores de Río Negro y Neuquén durante el comienzo de la próxima semana.