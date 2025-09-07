Secciones
Menos optimismo de las PyME sobre el rumbo económico
Hace 2 Hs

Una encuesta realizada por IAE Business School a 310 empresarios PyME revela un cambio en las expectativas: la visión optimista sobre la economía argentina se redujo de manera marcada en los últimos seis meses y la inestabilidad política se posiciona como la principal preocupación del sector. Ante la pregunta “¿cuál cree que será la situación del país de cara a los próximos seis meses?”, en diciembre de 2024, el 73% de los consultados confiaba en una mejora de la situación del país en el corto plazo. Hoy ese porcentaje cayó al 40%. En paralelo, un 44% considera que todo seguirá igual y un 16% anticipa un deterioro.

La presión impositiva se mantiene como el principal obstáculo (32%), pero la novedad es el fuerte aumento de la inquietud por la inestabilidad política en el marco preelectoral, que duplicó su peso en la percepción empresaria. En cambio, temas como la inflación, la volatilidad cambiaria y las trabas al comercio exterior dejaron de figurar entre las amenazas más relevantes, con menciones inferiores al 5%, dice el sondeo al que accedió LA GACETA.

A pesar de este escenario de mayor cautela, los empresarios mantienen la esperanza de que el Congreso avance con reformas estructurales. El 61% de los encuestados por IAE Business School considera probable que en los próximos 12 meses se aprueben leyes laborales y oficiales que impulsen la economía y faciliten los contratos de trabajo.

