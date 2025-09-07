Menos optimismo de las PyME sobre el rumbo económico

Una encuesta realizada por IAE Business School a 310 empresarios PyME revela un cambio en las expectativas: la visión optimista sobre la economía argentina se redujo de manera marcada en los últimos seis meses y la inestabilidad política se posiciona como la principal preocupación del sector. Ante la pregunta “¿cuál cree que será la situación del país de cara a los próximos seis meses?”, en diciembre de 2024, el 73% de los consultados confiaba en una mejora de la situación del país en el corto plazo. Hoy ese porcentaje cayó al 40%. En paralelo, un 44% considera que todo seguirá igual y un 16% anticipa un deterioro.