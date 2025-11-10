Cómo una pyme familiar del sur tucumano convirtió al limón en un caso de éxito internacional

Con una planta de empaque construida en 1994, la firma produce 20.000 toneladas anuales, cultiva 800 hectáreas (600 orgánicas) y exporta el 60% de su producción, principalmente a Estados Unidos. “Competimos con Perú, Sudáfrica y España, pero el limón tucumano se posicionó entre los mejores del mundo. Nuestros principales clientes son cadenas internacionales que acompañan al productor y valoran el origen del producto”, subrayó Zamora, que también destacó el cambio cultural dentro de la empresa. “Vengo de un ámbito en el que históricamente los mandos fueron ocupados por hombres, pero hoy el 70% de los cargos jerárquicos está ocupado por mujeres. Eso demuestra que las miradas diversas enriquecen la gestión”, afirmó.