¿Cuántos impuestos pueden llegar a pagar al año las PyME?

¿Cuál es la carga tributaria específica que recae sobre las pequeñas y medianas empresas argentinas (PyME). En línea con la cantidad de tributos identificados en el Vademécum tributario 2025 (identificó 155 impuestos, tasas y contribuciones a nivel nacional, provincial y municipal), el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) midió el impacto promedio de aquella carga impositiva en las PyME. En esa mecánica, hace un relevamiento de regímenes de retención, percepción e información que las afecta, lo que puede derivar en mayores costos de administración y gestión.
¿El resultado? Considerando los tributos que recaen sobre la PyME representativa, el total de tributos es de 37 (18 nacionales, 8 provinciales y 11 municipales). Respecto dl relevamiento de 2024, la cantidad de tributos se redujo de 38 a 37, por la eliminación del impuesto nacional PAIS. “Resulta importante aclarar que, debido a la exención del impuesto interno automotor a los vehículos utilitarios y pick-ups, se consideró apropiado eliminar el tributo del vademécum de este año y de los anteriores.
La PyME modelo de este estudio está constituida como una S.R.L, cuenta con un establecimiento propio, una flota de tres vehículos y empleados en relación de dependencia. Posee productos electrónicos (notebooks y celulares) para realizar sus actividades y renueva uno de ellos al menos una vez al año. Para su proceso productivo utiliza insumos importados y exporta parte de su producción. Agrega o renueva por un modelo 0km todos los años al menos un vehículo de la flota. Realiza al menos un trámite administrativo por año a nivel provincial y municipal. Utiliza los servicios de telefonía, internet, electricidad, agua y gas natural. Debido a que en el Vademécum tributario existen muchos tributos que gravan actividades específicas y otros casos donde solo una unidad gubernamental ejerce el gravamen identificado, se ha optado por dejar de lado estos tributos y seleccionar solamente aquéllos que resulten los más representativos de un caso promedio del interior del país, aclara el reporte al que accedió LA GACETA.
Por el lado de los regímenes de retención, percepción e información, una PYME soporta 30 regímenes distintos. La suma de tributos y de regímenes es de al menos 67. De este estudio surge que el entramado tributario de una PYME tiene un alto grado de complejidad y una elevada cantidad de imposiciones tributarias, sostiene el Iaraf.
El reporte sobre las PyME complementa otro que el instituto hizo respecto del peso de los impuestos en las personas humanas, tal es la definición fiscal. Para ese estudio se tuvo en cuenta tres perfiles:
-Personas con remuneración por su trabajo, consume alimentos y bebidas, adquiere servicios públicos, contrata internet y entretenimiento en plataformas de streaming. En este caso, puede llegar a pagar al menos 21 tributos distintos en el año.
-En el segundo caso se le agrega a los del perfil 1 la posesión de una casa y de un auto, por los cuales, por ejemplo, paga seguros. También se considera que asiste al menos a un recital y a una sala de cine, al año. Y que compra dólares para atesoramiento. La carga impositiva consta al menos de 36 tributos.
-En el caso del perfil 3, se añade una posesión de un auto, un vuelo de cabotaje con fines laborales, un viaje al extranjero por motivo vacaciones y el cambio anual de uno de los autos por un “0km”. En este segmento, pueden llegar a pagar al menos 46 tributos distintos.
El único impuesto que afecta a todos los consumos definidos de los tres perfiles es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El segundo lugar es ocupado por el impuesto a los ingresos brutos (IIBB) y por la tasa por inspección, seguridad e higiene (TISH), con una igual incidencia de 90%, 93,75% y 95% para cada uno de los tres perfiles, respectivamente. Esta situación es la causa que explica que la recaudación de estos tres tributos equivale al 40% de la recaudación tributaria consolidada argentina.
Si bien este estudio no analiza la carga tributaria que recae sobre los distintos perfiles de personas, el hecho que 10 tributos concentren el 94% de la recaudación consolidada, permite inferir que el entramado tributario argentino presenta una complejidad excesiva, la cual puede generar altos costos de administración a los distintos actores económicos, incluido el propio fisco, finaliza el Iaraf.