¿Cuántos impuestos pueden llegar a pagar al año las PyME?

La PyME modelo de este estudio está constituida como una S.R.L, cuenta con un establecimiento propio, una flota de tres vehículos y empleados en relación de dependencia. Posee productos electrónicos (notebooks y celulares) para realizar sus actividades y renueva uno de ellos al menos una vez al año. Para su proceso productivo utiliza insumos importados y exporta parte de su producción. Agrega o renueva por un modelo 0km todos los años al menos un vehículo de la flota. Realiza al menos un trámite administrativo por año a nivel provincial y municipal. Utiliza los servicios de telefonía, internet, electricidad, agua y gas natural. Debido a que en el Vademécum tributario existen muchos tributos que gravan actividades específicas y otros casos donde solo una unidad gubernamental ejerce el gravamen identificado, se ha optado por dejar de lado estos tributos y seleccionar solamente aquéllos que resulten los más representativos de un caso promedio del interior del país, aclara el reporte al que accedió LA GACETA.