La supervivencia de las PyME en un sistema fiscal caótico

El impuesto a los ingresos brutos es uno de los peores tributos existentes. Cualquiera lo sabe. El poder lo sabe. Pero nadie hace algo para iniciar un cambio de ese estado de cosas. El convenio multilateral, que distribuye este impuesto entre las provincias fue diseñado para épocas donde la globalización no existía. Hoy cualquier PyME negocia en todo el país. Y eso la hace contribuyente de todo el país. Situación inmanejable para cualquier empresa pequeña o mediana. Las empresas son sometidas -ese es el término que más se ajusta a la realidad- a la arbitrariedad de las direcciones de rentas de las provincias. Y es muy difícil que una empresa hoy pueda enfrentarse a estas administraciones. El funcionario fiscal tiene toda la estructura del estado a su disposición para avanzar en los procesos, aunque sean irrazonables. Y los más grave, es cuando se llega a la situación donde “el estado no da la razón al contribuyente, aunque ésta la tenga”, la discusión es estéril e imposible para el administrado. Las PyME no tienen la dimensión adecuada para enfrentar esta situación de desigualdad manifiesta. La relación jurídica tributaria ha vuelto a ser una relación de poder a favor del fisco.