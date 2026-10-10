Música popular: festivales convocantes en Trancas, Monteros y Aguilares

También en el sur de la provincia, a 30 kilómetros se realizará el cierre de la 39ª edición de la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar en el predio del barrio Roca de Aguilares (no se suspende por lluvia, pero las actividades que comenzarán a las 19 podrían trasladarse al polideportivo municipal por las condiciones climáticas). La noche incluirá la elección de la Reina y tendrá el show en vivo de Karina La Princesita, junto a una agenda que anuncia a Las 4 Cuerdas, Las Voces del Boquerón, Alma Nochera, El Rejunte, Illapas, Mitote y Los del Barrio, entre otros.