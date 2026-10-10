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Música popular: festivales convocantes en Trancas, Monteros y Aguilares

La fiesta del Caballo recibirá a Abel Pintos, mientras que Karina estará en la de la Caña de Azúcar

DESTINO SAN JAVIER. El trío de ascendentes tucumanos se presentará en el festival Monteros de la Patria.
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Hace 5 Hs

La canción popular, el rock y el folclore convivirán esta noche en la edición 27 del Festival Nacional e Internacional del Caballo en el club Deportivo Trancas de esa localidad del norte tucumano, con la visita estelar de Abel Pintos, en una noche en la que abundan las propuestas de la música popular en diferentes puntos de la provincia.

Si bien la grilla de actividades comenzará a la mañana con la competencia de caballos peruanos (con premiación a las 20.50) y jineteadas, será desde las 21.10 que se abrirá el escenario con la tradicional presencia del Ballet del Festival.

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Desde las 22 comenzarán los espectáculos musicales, con el aporte folclórico de Nahuel Pennisi, el dúo Orellana Lucca, Los Herrera y Coroico. Carlos Coronel, Julio Palacios, Alborada, Dúo Tafí, Los Olmos, El Changuito Sampedreño y Marcela Ceballos serán también otros nombres de la grilla, a los que se sumarán el rock de Karma Sucada por sus 30 años de trayectoria y la cumbia de Los Leones, entre muchos otros.

En paralelo, en el Centro Cultural Lola Mora de Trancas, se realizará el Primer Festival Infantil El Caballito, con una propuesta vespertina para la familia que contemplará horarios para dos funciones, a las 17 y a las 19. Se presentarán los shows “La cocina de Don Pancho”, “El cumpleaños del tío Zenón”, el circo El Cofre, Adrián Aragón con su tributo a Piñón Fijo y Alexander con sus marionetas.

Por aparte, hoy será la segunda noche del 61° Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, en el Gimnasio Municipal de esa ciudad y con la presencia del salteño El Chaqueño Palavecino, junto las chayas del riojano Sergio Galleguillo, el romanticismo de Destino San Javier y a las chacareras santiagueñas del violinero Néstor Garnica.

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Será una jornada especial con la intervención de la Banda Municipal de Música y de los alumnos de la Escuela de Arte Popular, junto a Martín Rivas, Coqui Sosa, Carlos Quinteros, Paisa Galindo, Alpachiri Folk, La Junta, Lautaro Urueña, Zoe Ruiz, Lucía Brizuela, Rocío Romero y Octavio Muratore dentro de una cartelera mucho más amplia, con la danza a cargo de las academias El Ceibo (con un elenco infantil), El Chasqui, Sonkoy Danza, Defensores de la Tradición y Alma Huayna.

Peñas previas

Desde el mediodía habrá peñas previas con entrada libre y gratuita en Quincho del Afre (Colón 1.800) y en Nano Santillán (Las Piedras 1.044).

También en el sur de la provincia, a 30 kilómetros se realizará el cierre de la 39ª edición de la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar en el predio del barrio Roca de Aguilares (no se suspende por lluvia, pero las actividades que comenzarán a las 19 podrían trasladarse al polideportivo municipal por las condiciones climáticas). La noche incluirá la elección de la Reina y tendrá el show en vivo de Karina La Princesita, junto a una agenda que anuncia a Las 4 Cuerdas, Las Voces del Boquerón, Alma Nochera, El Rejunte, Illapas, Mitote y Los del Barrio, entre otros.

Temas TrancasAbel PintosSergio GalleguilloChaqueño PalavecinoNahuel Pennisi
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