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Música tucumana: recitales en distintas salas
Carlos Podazza.
Carlos Podazza.
Hace 4 Hs

Rock, jazz, blues y fusiones varias convivirán en “Solo en mi bajo”, el recital íntimo que desde las 10.30 ofrecerá Rony López en la librería El Griego (Muñecas 287).

Por la noche y en la víspera de la llegada de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en La Gesta Cultural (avenida Alem 747) habrá una previa desde las 21 con entrada gratis y con la música de La Popular Ricotera, Le Terroriste y el Dj Porrón, junto a una muestra de arte, sorteo de obras y dibujo en vivo.

“La whiskería de los Podazza” se recreará esta noche, desde las 22 y en el Taller Cultural Nonino (avenida Aconquija 2.347), con la participación de Carlos Podazza, Javier Podazza, Carlos Podazza (hijo), Lourdes Mendilaharzu, Andrea Roldán y Lucio Piérola para recrear los orígenes del rock nacional e internacional de los 60, con temas de Los Gatos, Almendra, Manal, The Beatles, Creedence Clearwater Revival y muchos más.

José Cuervo

En José Cuervo (Miguel Lillo 352) habrá un tributo a Ratones Paranoicos a cargo de los tucumanos de D’Fasados.

En Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) se presentará también a las 22 “Anatomía del recuerdo”, un proyecto de María Corrientes “donde la música se convierte en un atrapasueños”.

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En Casa Oqlta (12 de Octubre 1.037) habrá reggae desde las 23 con el show en vivo de Skaraway, con la participación como invitada de la banda Los Juárez Navarro.

Los ritmos tropicales llegarán a El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), con el show latino de Santo Remedio.

Temas TucumánTafí ViejoCarlos Podazza
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