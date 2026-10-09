Música tucumana: recitales en distintas salas

Por la noche y en la víspera de la llegada de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en La Gesta Cultural (avenida Alem 747) habrá una previa desde las 21 con entrada gratis y con la música de La Popular Ricotera, Le Terroriste y el Dj Porrón, junto a una muestra de arte, sorteo de obras y dibujo en vivo.