Durante cinco años tuvo ataques de pánico, salió de la oscuridad y hoy es emprendedora

Las crisis comenzaron a ocupar buena parte de los días. “Después de eso todos los días eran un torbellino, eran muchas crisis en un solo día y todos los días”, comentó Carolina. No identifica un momento exacto en que comenzó la tristeza, pero recuerda que la angustia fue acumulándose hasta dificultar sus actividades cotidianas. “Era mucha tristeza, aturdimiento y mucha información que yo no sabía controlar ni parar, hasta que me tiró a la cama. Tuve que dejar la facultad”, contó. Incluso leer una frase sencilla se volvió difícil: “Estaba totalmente colapsada y quería leer un renglón, ‘los niños aprenden jugando’, y lo hacía 100 veces. En mi cabeza no entraba”.