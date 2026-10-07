¿Cómo sigue la vida después de la muerte de un hijo? Alba planta árboles por su bebé y ayuda a otras madres a transitar el duelo gestacional

El regreso a su rutina tampoco fue sencillo. Recuerda que pidió días de reposo y que, con el acompañamiento de su médica y de un jefe al que describe como empático, pudo quedarse cinco días en casa. Pero el tiempo no alcanzaba para responder las preguntas que aparecían cuando se sentaba sobre la cama. ¿Por qué había pasado? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a Federico?. “Nunca tuve una respuesta, se supone que yo venía de un embarazo sano, ¿por qué tuvo ese desenlace?”.