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Qué se sabe del show de Los Fundamentalistas en Tucumán y por qué será un recital especial

El concierto combina la primera visita a la provincia con el cierre de un año marcado por su ausencia.

MAGNITUD. Los operarios que trabajan en el montaje semejan hormigas debido al tamaño de las estructuras.
MAGNITUD. Los operarios que trabajan en el montaje semejan hormigas debido al tamaño de las estructuras.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tocarán este sábado en el Hipódromo de Tucumán para homenajear al Indio Solari a cinco meses de su fallecimiento.
  • Tras la muerte del cantante en junio, el grupo ratificó la fecha y concluyó el montaje del escenario y la logística técnica junto a la productora local.
  • El recital marcará el debut histórico de la banda en la provincia y cerrará su calendario anual ante una multitudinaria concurrencia de fanáticos.
Resumen generado con IA

El hipódromo de Tucumán tiene todo listo para albergar a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Este sábado, el predio será escenario de un recital indefectiblemente atravesado por la emoción: un homenaje a su líder, Carlos “Indio” Solari, una de las voces más icónicas de la historia del rock nacional, y el último concierto que el grupo ofrecerá durante este año.

A través de las redes sociales, la banda disipó las dudas de los seguidores, acerca de la continuidad de las presentaciones previstas para este año, después de la noticia que conmocionó al rock nacional: “Queremos informar que el show programado para el 10 de octubre en Tucumán se realizará con total normalidad y será el último concierto previsto para este año”.

¿De quién se había divorciado el Indio Solari? El dato inesperado de la sucesión que abrió interrogantes sobre su pareja de toda la vida

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“Gracias por el cariño recibido en estos últimos días. Nos vemos en el Norte…”, dijeron en el mensaje que llevó tranquilidad a sus fanáticos y ratificó que nuestra provincia será el punto final de su agenda de conciertos de 2026.

ESQUELETO. El armazón de caños de metal soportará, entre otros, el sistema lumínico del espectáculo. ESQUELETO. El armazón de caños de metal soportará, entre otros, el sistema lumínico del espectáculo.

Solari murió el viernes 5 de junio, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. Según comunicaron en su momento fuentes judiciales, fue hallado sin vida a las 8.30, y la autopsia preliminar determinó que la causa había sido un ACV hemorrágico vinculado al Parkinson que padecía. Dos días después, el domingo 7, una multitud llegó al polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico (Avellaneda), para darle el último adiós: la despedida pública se extendió por casi 18 horas, con filas de más de ocho kilómetros, y reunió a cerca de un millón de personas, según estimaciones.

El anuncio sobre la ratificación del recital en Tucumán tuvo un antecedente cercano. Cuando se conoció el fallecimiento del “Indio”, el 5 de junio, Los Fundamentalistas decidieron no suspender los shows previstos en Comodoro Rivadavia, Chubut, los días 6 y 7, y transformarlos en un emotivo homenaje al músico.

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Antes de aquella presentación, el grupo había difundido un mensaje en el que expresó el impacto por la pérdida de su fundador y explicó por qué eligió no cancelar. El recital, además, se transmitió en vivo para que los seguidores de todo el país pudieran acompañar la despedida.

Cómo se preparó el hipódromo

En el plano logístico, el trabajo ya empezó. El 20 de agosto, integrantes del staff de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado visitaron el hipódromo de Tucumán, el predio elegido para el último show del año, acompañados por representantes de Rasuk Producciones, la empresa tucumana que se encargará del montaje del recital.

Durante poco más de una hora, la comitiva realizó una inspección previa para relevar el lugar y definir las cuestiones centrales de la producción: el montaje del escenario, los equipos de sonido, las torres de iluminación, el abastecimiento de energía y los accesos al predio, además de la seguridad y la logística del show. Todo ello, finalmente, ya está montado hoy, luego de un trabajo que se realizó durante los días previos.

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Será la primera visita de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado a Tucumán. La banda se formó en 2004, luego de la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue el espacio en el que el “Indio” desarrolló su carrera como solista durante poco más de una década. Debido a ello, el concierto del sábado combina dos sentidos: la llegada por primera vez de la banda a la provincia y el cierre de un año marcado por la ausencia de su líder.

Desde la organización esperan que miles de fanáticos lleguen a la provincia para asistir al concierto, que se convertirá en un homenaje para su fundador. Con el escenario y las estructuras ya montadas en el predio, el hipódromo de Tucumán se prepara para recibir a una multitud que, a cinco meses de la despedida, volverá a celebrar al ídolo popular.

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