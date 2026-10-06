Qué se sabe del show de Los Fundamentalistas en Tucumán y por qué será un recital especial

Será la primera visita de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado a Tucumán. La banda se formó en 2004, luego de la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue el espacio en el que el “Indio” desarrolló su carrera como solista durante poco más de una década. Debido a ello, el concierto del sábado combina dos sentidos: la llegada por primera vez de la banda a la provincia y el cierre de un año marcado por la ausencia de su líder.