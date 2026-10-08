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“El Indio me lleva hasta Tucumán”: fanáticos de todo el país viajan para el recital de Los Fundamentalistas

Desde Mendoza, San Juan, Córdoba y otras provincias, los fanáticos preparan sus bolsos para llegar al Hipódromo este sábado. Será el primer show de la banda después de la muerte del Indio Solari y su última presentación de 2026.

DE TODO EL PAIS. Hay seguidores que recorrerán cientos de kilómetros para estar en el Hipódromo. / RUTA 73
DE TODO EL PAIS. Hay seguidores que recorrerán cientos de kilómetros para estar en el Hipódromo. / RUTA 73
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fanáticos de todo el país viajan este sábado a Tucumán para el recital de Los Fundamentalistas en el Hipódromo, en homenaje tras la muerte del Indio Solari.
  • Seguidores de Mendoza, San Juan y Córdoba se movilizan hacia el norte argentino para presenciar el primer show de la banda luego del fallecimiento de su líder.
  • El concierto en el Hipódromo marcará la última presentación del grupo en 2026, consolidando una emotiva despedida colectiva y un fuerte impacto turístico regional.
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