“El Indio me lleva hasta Tucumán”: fanáticos de todo el país viajan para el recital de Los Fundamentalistas
Desde Mendoza, San Juan, Córdoba y otras provincias, los fanáticos preparan sus bolsos para llegar al Hipódromo este sábado. Será el primer show de la banda después de la muerte del Indio Solari y su última presentación de 2026.
Resumen para apurados
- Fanáticos de todo el país viajan este sábado a Tucumán para el recital de Los Fundamentalistas en el Hipódromo, en homenaje tras la muerte del Indio Solari.
- Seguidores de Mendoza, San Juan y Córdoba se movilizan hacia el norte argentino para presenciar el primer show de la banda luego del fallecimiento de su líder.
- El concierto en el Hipódromo marcará la última presentación del grupo en 2026, consolidando una emotiva despedida colectiva y un fuerte impacto turístico regional.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Lo más popular
Ranking notas premium