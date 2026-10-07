Hoteles completos, operativo de ingreso y horarios: así espera Tucumán a Los Fundamentalistas

Resumen para apurados
- Los Fundamentalistas tocarán este sábado en el Hipódromo de Tucumán para cerrar su agenda anual, en lo que será su primer e histórico recital en la provincia.
- Con plazas hoteleras agotadas, la organización coordina operativos de seguridad, transporte y una previa especial para recibir a miles de fanáticos de todo el país.
- El masivo evento genera un fuerte impacto turístico y económico en Tucumán, posicionando a la provincia como plaza clave para espectáculos multitudinarios a futuro.
El Hipódromo de Tucumán ya tiene todo listo para recibir este sábado a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Será la primera presentación efectiva de un proyecto del Indio Solari en la provincia y, además, el último show de la banda previsto para 2026. La producción espera una gran convocatoria y recomendó a los fanáticos llegar temprano. Las puertas abrirán alrededor de las 17 y el recital comenzará a las 20:30.
“Estamos preparándonos para lo que va a ser este evento histórico para la provincia. Estamos contentos, es una responsabilidad muy grande, pero muy linda a la vez”, explicó Julio César “El Turco” Rasuk, de Rasuk Producciones.
Horarios, previa y cómo será el ingreso
La previa comenzará dentro del predio desde la apertura de puertas. Habrá venta de comidas y bebidas a precios accesibles y música a cargo de un DJ de José Cuervo, una conocida casa de rock de Tucumán.
“Vengan temprano porque acá va a estar muy bueno, muy divertida la previa”, recomendó Rasuk.
La organización también prepara un operativo especial para los colectivos que llegarán desde otras provincias. Los micros tendrán como punto de referencia el Círculo de Oficiales, mientras que en el espacio verde cercano habrá un sector para que quienes lleguen con anticipación puedan esperar y armar una carpa.
Eso sí: cuando comiencen a abrirse los accesos al recital, las carpas y demás elementos deberán levantarse. La medida forma parte del operativo de limpieza previsto para después del show.
“Queremos que el domingo la vecina y el vecino se levanten y puedan ir al parque tranquilamente y no tengan que estar caminando por medio de botellas y demás”, explicó Rasuk.
La organización también mantiene reuniones con distintas áreas del Gobierno provincial para coordinar el operativo. Según contó el productor, está previsto un encuentro con el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, mientras que ya hubo reuniones con autoridades de Salud y del Ministerio del Interior y Obras Públicas.
Un recital que moviliza a toda la provincia
La llegada de Los Fundamentalistas ya se siente en el movimiento turístico. Según Rasuk, hace aproximadamente un mes y medio que no quedan camas disponibles en Tucumán para esas fechas. Incluso la producción tuvo dificultades para conseguir hospedaje para sus propios trabajadores.
“Gente amiga nuestra está alquilando sus casas para la gente que viene en alquiler temporario. La verdad que esto habla de lo bueno que va a ser para la provincia un evento como este”, señaló.
La expectativa también tiene un componente especial para los seguidores de la banda. El recital será el primero que Los Fundamentalistas realicen efectivamente después de la muerte del Indio Solari. La banda tenía previsto tocar en Comodoro Rivadavia el día de su fallecimiento, pero ese show fue suspendido.
“Es el primero y no solo eso, sino que es el último del año para la banda. Que lo cierren acá en Tucumán, para nosotros es muy importante y muy significativo también”, destacó Rasuk.
El recital comenzará a las 20.30 y todavía quedan localidades disponibles. Las entradas parten de $80.000 más el costo de servicio. En el Hipódromo ya están montados el escenario y las principales estructuras para el show, mientras la producción termina de ajustar sonido, iluminación, energía, accesos y seguridad.
Post Instagram