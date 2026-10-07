Hoteles completos, operativo de ingreso y horarios: así espera Tucumán a Los Fundamentalistas

El Hipódromo de Tucumán ya tiene todo listo para recibir este sábado a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Será la primera presentación efectiva de un proyecto del Indio Solari en la provincia y, además, el último show de la banda previsto para 2026. La producción espera una gran convocatoria y recomendó a los fanáticos llegar temprano. Las puertas abrirán alrededor de las 17 y el recital comenzará a las 20:30.