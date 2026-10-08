Los Fundamentalistas, Abel Pintos y Karina: qué hacer este finde largo en Tucumán

Resumen para apurados
- Tucumán ofrece del 9 al 11 de octubre una amplia agenda con Los Fundamentalistas, Abel Pintos y Karina para dinamizar el turismo provincial durante el fin de semana largo.
- Los eventos incluyen festivales en Trancas, Monteros y Aguilares, además de ferias y el show en el Hipódromo, que ya agotó la capacidad hotelera en la capital.
- La masiva afluencia de público consolidará la reactivación económica del sector turístico tucumano y proyecta un alto impacto para futuros fines de semana largos.
Si todavía no tenés planes, este fin de semana Tucumán ofrece recitales, fiestas populares, ferias, propuestas gastronómicas y actividades gratuitas. Hay opciones en San Miguel de Tucumán y también en distintos puntos de la provincia.
Uno de los eventos principales será el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el sábado en el Hipódromo de Tucumán. Las puertas abrirán a las 17 y el show comenzará a las 20:30. Además, la banda anunció una transmisión gratuita por YouTube.
Viernes 9 de octubre
San Miguel de Tucumán: a las 10, caminata guiada por el casco histórico, con salida desde la Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). A las 12, circuito “La Ruta de la Empanada Tucumana”. De 12 a 19, jornada para estudiantes en el Complejo Ledesma, con deportes, música, arte y juegos. Por la tarde, paseos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel y, a las 18, taller de folclore en la Plaza del Barrio San Martín. De 19 a 22, torneo de ajedrez y muestra sobre Bobby Fischer en la Casa Museo de la Ciudad. De 18 a 23, en Metrocúbico (avenida Aconquija 1998), comenzará el Festival Reina, con más de 100 marcas, charlas, shows y talleres.
En la agenda cultural también aparecen “Los Vencedores”, en el Espacio INCAA Tucumán; el Taller de Randa; “Lejos del cielo”, como parte del ciclo de cine debate Historia, narración y cine; el concierto “De mi tierra” del Coro Estable de la Provincia; y “Peacock”, del XXII Encuentro de Cine Europeo en Argentina.
Trancas: desde el Club Deportivo Trancas, la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo tendrá a Rombai, Q' Lokura, Lázaro Caballero, Destino San Javier, Dany Hoyos y Daniel Cuevas.
Aguilares: desde las 19, en el predio 20 de Junio y Perilli, la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar presentará a El Chaqueño Palavecino, junto a artistas locales y provinciales.
Monteros: desde las 19, en el Gimnasio Municipal, comenzará Monteros de la Patria con Christian Herrera, Los Tekis y Emiliano Abregú, además de artistas locales y ballets.
Sábado 10
San Miguel de Tucumán: desde las 15, visitas guiadas y eco talleres gratuitos en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”. Durante la tarde también funcionarán las ferias Manantial Sur, “Manos que crean”, Artesanos y Gourmet en Parque El Provincial, además de las de Emprendedores y Paseo Gastronómico en Parque Avellaneda.
El gran recital será el de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en el Hipódromo de Tucumán. Las puertas abrirán a las 17 y el show comenzará a las 20:30.
A las 20, desde Plaza Independencia, partirá el Bus Turístico “Las luces de mi ciudad”. A las 20:30, el tenor Fabián Abad ofrecerá una presentación gratuita en la Casa Museo de la Ciudad. El Festival Reina continuará de 18 a 23 en Metrocúbico. En el Espacio INCAA Tucumán continuará la proyección de “Los Vencedores”.
En San Javier, Nativo Aventura realizará la Aventura Loma Bola, una propuesta de trekking.
Trancas: en el Club Deportivo Trancas, la Fiesta del Caballo tendrá a Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Los Herrera, Karma Sudaca, Orellana Lucca y Coroico.
Aguilares: desde las 19, en el predio 20 de Junio y Perilli, Karina “La Princesita” encabezará la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar.
Monteros: desde las 19, en el Gimnasio Municipal, la Noche de Tradición contará con Sergio Galleguillo, Destino San Javier y Néstor Garnica.
Domingo 11
San Miguel de Tucumán: desde las 15, Festiferia Animalista en Plaza Belgrano. También habrá un taller de tango en el Complejo Ledesma y, desde las 20, la Ruta del Sánguche de Milanesa, con salida del Bus Turístico. El Festival Reina tendrá su última jornada de 18 a 23 en Metrocúbico, avenida Aconquija 1998. En el Espacio INCAA Tucumán se proyectará “Pepita, La Pistolera”, que también tendrá una función el lunes 12.
De 16.30 a 21, el KPop Norte Fest realizará su primera feria multifandom en el Honorable Concejo Deliberante (Monteagudo 115). La entrada será gratuita y habrá música K-pop, Random Dance, tiendas, presentaciones artísticas y sorteos.
Trancas: en el Club Deportivo Trancas, la Fiesta del Caballo cerrará con Márama, El Chaqueño Palavecino, Karina y Las Voces de Orán.
Monteros: desde las 19, en el Gimnasio Municipal, el cierre de Monteros de la Patria tendrá a Abel Pintos, Las Voces de Orán y Mario Álvarez Quiroga, además de artistas locales.
Entre recitales, fiestas, ferias y propuestas gratuitas, la agenda ofrece opciones para recorrer San Miguel de Tucumán o viajar al interior durante todo el fin de semana.