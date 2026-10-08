Los Fundamentalistas, Abel Pintos y Karina: qué hacer este finde largo en Tucumán

Viernes 9 de octubre

San Miguel de Tucumán: a las 10, caminata guiada por el casco histórico, con salida desde la Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). A las 12, circuito “La Ruta de la Empanada Tucumana”. De 12 a 19, jornada para estudiantes en el Complejo Ledesma, con deportes, música, arte y juegos. Por la tarde, paseos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel y, a las 18, taller de folclore en la Plaza del Barrio San Martín. De 19 a 22, torneo de ajedrez y muestra sobre Bobby Fischer en la Casa Museo de la Ciudad. De 18 a 23, en Metrocúbico (avenida Aconquija 1998), comenzará el Festival Reina, con más de 100 marcas, charlas, shows y talleres.