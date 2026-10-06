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Los Fundamentalistas en Tucumán: dónde pararán los colectivos que lleguen de todo el país

El recital del sábado convocará a fanáticos de distintas provincias y ya está previsto un espacio para ordenar el movimiento de los vehículos.

RECITAL EN EL HIPÓDROMO. Mientras crece la expectativa por el show del sábado, la organización también prepara la logística para quienes viajarán en grupo hasta la provincia
RECITAL EN EL HIPÓDROMO. Mientras crece la expectativa por el show del sábado, la organización también prepara la logística para quienes viajarán en grupo hasta la provincia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los colectivos que viajen al show de Los Fundamentalistas este sábado en el Hipódromo de Tucumán estacionarán en el Círculo de Oficiales para ordenar el tránsito.
  • La productora organizó el predio para evitar colapsos viales en la primera visita del grupo a la provincia, tras su reciente homenaje al Indio Solari en Comodoro Rivadavia.
  • El concierto cerrará la agenda 2026 de la banda y congregará a miles de fanáticos del país, despejando versiones sobre una supuesta disolución definitiva del conjunto.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ya entró en su última etapa. El sábado 10 de octubre, el Hipódromo de Tucumán recibirá a miles de fanáticos y, con ellos, también llegarán colectivos desde distintos puntos del país.

Para quienes viajen en grupo aparece una pregunta concreta: ¿dónde van a quedar los colectivos una vez que lleguen a Tucumán?

Según informaron miembros de la productora Rasuk Producciones, los colectivos que trasladen público desde otras localidades serán derivados al Círculo de Oficiales de la Policía de Tucumán, ubicado en avenida Pedro Miguel Aráoz 325, en San Miguel de Tucumán. El predio funciona como complejo polideportivo.

La medida apunta a ordenar la llegada de los grupos y evitar que los colectivos permanezcan sobre las calles cercanas al Hipódromo durante el recital.

EL PREDIO. Los colectivos llegarán al Círculo de Oficiales de la Policía de Tucumán. EL PREDIO. Los colectivos llegarán al Círculo de Oficiales de la Policía de Tucumán.

Qué se sabe del show de Los Fundamentalistas en Tucumán y por qué será un recital especial

Qué se sabe del show de Los Fundamentalistas en Tucumán y por qué será un recital especial

La previa de un show esperado

La llegada de Los Fundamentalistas genera una expectativa especial entre los seguidores del rock nacional. Será la primera presentación de la banda en Tucumán y el segundo recital que ofrece después de la muerte de Carlos “Indio” Solari, ocurrida el 5 de junio.

La banda ya se presentó en Comodoro Rivadavia, donde convirtió el concierto en un homenaje a su líder. Ahora prepara su llegada al norte argentino, con una convocatoria que promete reunir a fanáticos tucumanos y visitantes.

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Además, durante los últimos días circularon versiones sobre un posible final del grupo. Todo comenzó con un correo enviado a seguidores que incluía la frase “después de esta fecha no hay otra”, interpretada por algunos como una señal de despedida.

La versión fue desmentida por Pablo Sbaraglia, tecladista y guitarrista de la banda, quien publicó en sus redes sociales una respuesta contundente: “Falso”. Por ahora, lo que sí está confirmado es que el recital tucumano será el último show previsto por el grupo para 2026.

Todo listo en el Hipódromo

El recital comenzará a las 20:30 y todavía quedan localidades disponibles. La entrada parte de $80.000 más el costo de servicio, según la información difundida sobre la venta. El escenario y las estructuras principales ya están montados en el predio. La producción comenzó a preparar el lugar semanas atrás, con tareas vinculadas al escenario, sonido, iluminación, energía, accesos y seguridad.

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