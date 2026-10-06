Los Fundamentalistas en Tucumán: dónde pararán los colectivos que lleguen de todo el país

Todo listo en el Hipódromo

El recital comenzará a las 20:30 y todavía quedan localidades disponibles. La entrada parte de $80.000 más el costo de servicio, según la información difundida sobre la venta. El escenario y las estructuras principales ya están montados en el predio. La producción comenzó a preparar el lugar semanas atrás, con tareas vinculadas al escenario, sonido, iluminación, energía, accesos y seguridad.