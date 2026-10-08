Una biotecnológica global busca estudiantes para una pasantía de cuatro horas

Resumen para apurados
- Biogen abrió una búsqueda en CABA para que estudiantes avanzados de carreras científicas realicen una pasantía presencial de cuatro horas diarias en control de calidad.
- Está dirigida a alumnos de Farmacia, Biotecnología y Química con inglés intermedio y tres semestres pendientes para ejecutar análisis fisicoquímicos en laboratorio.
- La convocatoria ofrece una inserción temprana al mercado laboral biotecnológico, permitiendo adquirir experiencia práctica en técnicas avanzadas de la industria.
No todas las pasantías están pensadas para quienes recién empiezan la carrera. La búsqueda que abrió Biogen apunta a estudiantes que ya estén transitando aproximadamente el tercer año y todavía tengan al menos tres semestres antes de recibirse. El puesto es para incorporarse al área de control de calidad y trabajar cuatro horas por día en CABA.
La convocatoria está dirigida a alumnos de Farmacia, Biotecnología, Química, Ciencias Biológicas o carreras afines. Además de la formación académica, la compañía solicita un nivel intermedio de inglés.
Biogen es una empresa biotecnológica global enfocada en el desarrollo de terapias para distintas enfermedades. En este caso, la posición permite acercarse a una parte muy concreta de esa industria: los controles que se realizan antes de que un producto pueda avanzar dentro de los procesos de calidad.
Una búsqueda bastante específica
Hay un requisito que conviene mirar antes de enviar el CV: la empresa pide que cada postulante indique claramente qué año de la carrera está cursando y cuántos semestres le faltan para terminar. Ese dato puede incluirse en el currículum o en la carta de presentación y será tenido en cuenta durante la evaluación.
La modalidad es presencial, de lunes a viernes, con una jornada diaria de cuatro horas, en CABA.
Qué experiencia puede sumar el pasante
La propuesta no queda reducida a tareas administrativas. El pasante podrá participar de controles fisicoquímicos de productos farmacéuticos, como mediciones de pH, humedad, osmolalidad y apariencia. También aparecen técnicas de laboratorio como HPLC, espectrofotometría UV y espectroscopia Raman.
A eso se suman controles ambientales en salas limpias, seguimiento de agua purificada, manejo de muestras, inventario y verificación de instrumentos.
Para un estudiante de estas carreras, el diferencial está justamente ahí: la pasantía permite trabajar con procedimientos que después forman parte del día a día en laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos.
Cómo postularse
La vacante figura en LinkedIn bajo el nombre “Pasantía de Control de Calidad”, publicada por Biogen.
Desde la oferta se puede iniciar la solicitud y adjuntar el currículum.
El dato que no conviene olvidar en el CV
Más allá de la carrera y del nivel de inglés, Biogen pone especial atención en el tiempo que le queda al estudiante para recibirse.
Por eso, antes de postularse conviene revisar que el CV tenga visible el año de cursado y la cantidad de semestres pendientes.