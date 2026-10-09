José Cano alertó sobre el deterioro de Defensa Civil de Tucumán y reclamó una reforma integral

Una reducción progresiva de personal

Uno de los puntos que más preocupan, de acuerdo con el relevamiento, es la situación del Departamento Operaciones, considerado un área central de la estructura de Defensa Civil. Cano sostuvo que el sector sufrió una reducción progresiva de personal como consecuencia de jubilaciones y retiros voluntarios, sin que las vacantes fueran cubiertas.