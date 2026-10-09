Política

José Cano alertó sobre el deterioro de Defensa Civil de Tucumán y reclamó una reforma integral

Un informe del legislador advirtió sobre la falta de personal, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura del organismo.

José Cano junto al vicegobernador, Miguel Acevedo, y la ministra Susana Montaldo.
José Cano junto al vicegobernador, Miguel Acevedo, y la ministra Susana Montaldo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador José Cano alertó hoy en Tucumán sobre la crisis en Defensa Civil y exigió una reforma integral urgente ante fallas operativas.
  • Un informe reveló falta de personal por retiros no cubiertos, déficit de equipamiento e infraestructura obsoleta, basada en un organigrama de 2007.
  • Cano busca actualizar la estructura del organismo y crear un régimen escalafonario específico para garantizar la respuesta ante emergencias climáticas.
Resumen generado con IA

El legislador José Cano advirtió sobre el deterioro operativo de la Dirección Provincial de Defensa Civil de Tucumán y reclamó una reforma integral para recuperar la capacidad de respuesta del organismo ante situaciones de emergencia.

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A través de un informe institucional, el parlamentario señaló tres problemas centrales: la insuficiencia de recursos humanos, la falta de equipamiento tecnológico y operativo, y el deterioro de las instalaciones. Según el diagnóstico presentado, estas deficiencias comprometen el funcionamiento de un área clave para la prevención y la atención de desastres.

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Una reducción progresiva de personal

Uno de los puntos que más preocupan, de acuerdo con el relevamiento, es la situación del Departamento Operaciones, considerado un área central de la estructura de Defensa Civil. Cano sostuvo que el sector sufrió una reducción progresiva de personal como consecuencia de jubilaciones y retiros voluntarios, sin que las vacantes fueran cubiertas.

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El informe también identificó puestos estratégicos sin ocupar, entre ellos seis cargos de supervisión, jefaturas de divisiones, radiooperadores y operadores telefonistas. Según el legislador, la falta de personal limita la capacidad de intervención y coordinación del organismo frente a situaciones críticas.

La actualización del organigrama

Otro de los cuestionamientos apunta a la estructura institucional, que, según Cano, continúa basada en un organigrama establecido en 2007, sin una actualización acorde con las necesidades actuales del servicio.

Frente a este escenario, el legislador reclamó una modernización que contemple la cobertura de los puestos vacantes, la actualización del organigrama y la creación de un régimen escalafonario específico para los trabajadores de Defensa Civil.

“Para revertir esta crisis operativa es ineludible impulsar una modernización institucional urgente”, sostuvo Cano. En ese sentido, remarcó que el régimen laboral vigente no contempla adecuadamente las exigencias de disponibilidad permanente ni la exposición al riesgo que implica la tarea de los agentes.

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