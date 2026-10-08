Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque y la absolución de otro acusado

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó en una etapa decisiva. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaron sus alegatos finales y solicitaron penas de entre cuatro y 12 años de prisión para seis de los profesionales acusados por el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.