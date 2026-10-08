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Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque y la absolución de otro acusado

Tras 45 audiencias y más de 100 declaraciones, los fiscales solicitaron penas de entre cuatro y 12 años para seis imputados. Sostuvieron que la muerte del exfutbolista pudo evitarse y denunciaron graves irregularidades en su atención médica.

Pidieron las penas de prisión para Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini.
Pidieron las penas de prisión para Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • En San Isidro, la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque por la muerte evitable de Diego Maradona en 2020, bajo la figura de homicidio con dolo eventual.
  • Tras 45 audiencias, los fiscales denunciaron una internación deficiente sin insumos y una agonía de 12 horas ignorada, al tiempo que pidieron absolver a Di Spagna.
  • El juicio continuará con los alegatos de querellas y defensas antes del veredicto del tribunal, clave para definir condenas inéditas por negligencia y dolo eventual.
Resumen generado con IA

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó en una etapa decisiva. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaron sus alegatos finales y solicitaron penas de entre cuatro y 12 años de prisión para seis de los profesionales acusados por el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Después de 45 audiencias y más de 100 declaraciones, el Ministerio Público Fiscal expuso sus conclusiones ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani. En la sala estuvieron presentes Dalma y Gianinna Maradona, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda.

El pedido más elevado fue para el neurocirujano Leopoldo Luque, para quien solicitaron 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina. La Fiscalía lo consideró responsable de homicidio simple con dolo eventual, la misma calificación atribuida a la coordinadora médica Nancy Forlini y a la psiquiatra Agustina Cosachov.

Para Forlini reclamaron 10 años de prisión y una década de inhabilitación profesional, mientras que para Cosachov solicitaron ocho años de cárcel y 10 años de inhabilitación.

En tanto, el psicólogo Carlos Ángel Díaz fue acusado de homicidio culposo, con un pedido de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación. Para el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón reclamaron cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación.

La Fiscalía sostuvo que la muerte de Maradona pudo evitarse

Durante los alegatos, los fiscales cuestionaron las condiciones en las que Maradona permaneció internado en una vivienda después de recibir el alta médica.

Según plantearon, el 11 de noviembre de 2020 al exfutbolista “se lo sacaron de encima” y fue trasladado a una casa sin equipamiento ni insumos médicos básicos, como desfibrilador, botiquín o ambulancia.

También señalaron que, de acuerdo con las conclusiones de la Junta Médica, Maradona atravesó una agonía de aproximadamente 12 horas y su muerte era evitable.

La acusación sostuvo que los profesionales ignoraron señales de deterioro físico, entre ellas edemas, hinchazón y alteraciones en la voz. Además, denunció irregularidades en la historia clínica y en el registro de controles médicos.

Por qué pidieron absolver a uno de los acusados

Una de las novedades de la audiencia fue el pedido de absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

Los fiscales retiraron la acusación en su contra al considerar que fue el único profesional que “hizo lo que había que hacer”.

Por otra parte, aclararon que no solicitaron la detención inmediata de los acusados porque no advirtieron peligro de fuga, dado que permanecieron a disposición de la Justicia durante el proceso.

Concluida la exposición de la Fiscalía, el juicio continuará con los alegatos de las querellas y, posteriormente, de las defensas. Cada intervención tendrá un límite de tres horas antes de que el tribunal avance hacia la resolución del caso.

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