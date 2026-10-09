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Rumores de crisis y una llamada en vivo: qué pasó entre Nicolás Repetto y Florencia Raggi en el programa de Pergolini

La actriz respondió una llamada de su pareja durante “Otro día perdido”, aclaró cuál es el presente de su vínculo e hizo un peculiar pedido.

Rumores de crisis y una llamada en vivo: qué pasó entre Nicolás Repetto y Florencia Raggi en el programa de Pergolini
Foto: Gente
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Nicolás Repetto y Florencia Raggi desmintieron anoche rumores de separación durante una llamada en vivo en el programa de Mario Pergolini en Buenos Aires.
  • Ante las dudas planteadas por Pergolini, Repetto llamó a la actriz, quien devolvió la comunicación desde el teatro para asegurar que la pareja está "mejor que nunca".
  • La aclaración disipa las versiones de distanciamiento mientras ambos coinciden laboralmente en la ciudad: ella en el Teatro San Martín y él preparando un nuevo ciclo.
Resumen generado con IA

Nicolás Repetto está muy seguro de su relación. Anoche, en “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini, el conductor lo desafió en vivo a llamar a Florencia Raggi. Según los rumores, la pareja se habría distanciado luego de una serie de conflictos. Pero Repetto, sin ánimos de mantener su vida íntima en privado, hizo referencia directa a la actriz y modelo y mencionó su nombre en la conversación.

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En la charla, Pergolini avanzó por otros caminos. Le preguntó, en principio, si consumía algún tipo de suplemento deportivo o alimentario. Sin dar vueltas, Repetto respondió: “Flor me enchufa permanentemente”. Después de un breve silencio, el conductor de “Sábado bus” agregó: “Te la dejé picando”.

Nicolás Repetto llamó en vivo a Florencia Raggi para negar su separación

“No quería tocar el tema, pero… había como unos rumores”, aclaró Pergolini, fingiendo una vergüenza que suele parecerle ajena. También comentó que Raggi estaba precisamente en ese momento ensayando para su obra en el Teatro San Martín. Repetto insistió en que, de todos modos, podía intentar llamarla.

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Mientras buscaba el contacto, el invitado contó que estaban viviendo ambos en Buenos Aires: Raggi, por su obra y, él, porque se encuentra preproduciendo el programa que estrenará en los próximos meses. “Entonces están juntos”, señaló Pergolini. “Pero re estamos juntos. ¿No me creés? La llamo”, advirtió Repetto.

Fallida llamada de Repetto a su pareja

En el intento de hacer la llamada, Repetto no recibió respuesta. Mientras la llamada daba tono en altavoz, el presentador aprovechó para bromear sobre sí mismo. “Por ahí es como el cornudo, que dicen que es el último que se entera. Capaz que el separado también es el último que se entera”, dijo entre risas. Finalmente, Raggi no respondió, por lo que los presentes pasaron a asumir automáticamente que estaba separado.

Sin embargo, Repetto no se rindió en el primer intento. Eligió grabar un mensaje durante la transmisión para pedirle a Raggi que lo contactara. “Hola, Flor. Cuando puedas, llamame, por favor, que tenemos una duda acá”, dijo en el mensaje de voz. Pergolini se acercó para sumarse a la grabación. “No es urgente pero, si llamás, estaría muy bien”, agregó.

Florencia Raggi confirmó que sigue con Nicolás Repetto

Más tarde, en medio de la charla, Raggi efectivamente devolvió la llamada. Las primeras líneas de la charla ya fueron alentadoras y confirmaron que la pareja sigue. “Hola, amore. ¿Cómo va?”, dijo ella. De inmediato Repetto le avisó que estaban en vivo y Pergolini lo interrumpió para hablar con la actriz. “Hola, amore, ¿cómo estás? ¿bien?”, empezó. Luego se disculpó por la llamada.

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“Te agradecemos que hayas llamado y te pido mil disculpas por hacer esto, pero le dije que había rumores de que ustedes no están bien”, se explicó Pergolini. Directa y sincera, Raggi respondió: “¡Pero estamos mejor que nunca!”.

Repetto redobló el cuestionamiento y le pidió que confirmara que no estaban separados. “Yo creo que no nos estamos separando, estamos muy bien”, señaló la actriz y le pidió que comprara helado antes de volver a casa.

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