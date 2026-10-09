Rumores de crisis y una llamada en vivo: qué pasó entre Nicolás Repetto y Florencia Raggi en el programa de Pergolini

Fallida llamada de Repetto a su pareja

En el intento de hacer la llamada, Repetto no recibió respuesta. Mientras la llamada daba tono en altavoz, el presentador aprovechó para bromear sobre sí mismo. “Por ahí es como el cornudo, que dicen que es el último que se entera. Capaz que el separado también es el último que se entera”, dijo entre risas. Finalmente, Raggi no respondió, por lo que los presentes pasaron a asumir automáticamente que estaba separado.