Osvaldo Jaldo analiza un posible asueto en Tucumán por la visita del Papa León XIV
El gobernador evalúa la posibilidad de disponer dos días sin actividad para facilitar la participación de los tucumanos en las actividades previstas para noviembre, pero advirtió por el impacto que tendría en comercios, industrias y otros sectores privados.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo analiza otorgar un asueto en Tucumán el 10 y 11 de noviembre por la visita del papa León XIV al país, buscando facilitar la participación ciudadana.
- Con un feriado nacional el 9 de noviembre y medidas similares en otras provincias, Jaldo advirtió que dos días sin actividad dañarían a comercios e industrias locales.
- La decisión final se definirá según los protocolos oficiales que acuerden la Nación y el Vaticano, mientras se busca equilibrar la devoción religiosa con la actividad económica.
El gobernador Osvaldo Jaldo analiza la posibilidad de establecer un asueto en Tucumán durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para los días 9, 10 y 11 de noviembre. El mandatario señaló que busca equilibrar el interés de los tucumanos que quieran acompañar al Sumo Pontífice con el impacto económico que podría generar una medida de este tipo.
La agenda oficial contempla un feriado nacional para el 9 de noviembre, mientras que el 10 serán feriados locales en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 11, la medida alcanzará a la provincia de Buenos Aires.
Ante la posibilidad de disponer un asueto en Tucumán para el 10 y 11 de noviembre, Jaldo planteó la necesidad de contemplar la situación de los sectores privados. “Estamos conversando, porque la verdad que no hay duda que muchos tucumanos y tucumanas van a querer acompañar al Papa. De eso soy consciente y hay muchos que trabajan en la actividad privada”, sostuvo.
En ese sentido, el gobernador remarcó que una eventual decisión debe tener en cuenta la realidad de los comercios y las actividades productivas. “Pero también tenemos que ponernos del otro lado del mostrador, y hoy dar asueto y cerrar los comercios por dos días, comercios que no la están pasando bien, que la están peleando para subsistir, para asumir compromisos salariales, para levantar cheques de compra de insumos, me parece que suena a mucho un asueto de dos días”, señaló.
Jaldo destacó, al mismo tiempo, la importancia de la visita del Papa y la posibilidad de que los tucumanos puedan participar de las actividades previstas durante su estadía en el país.
“Por eso este gobernador está tratando de poner un equilibrio o de buscar la forma de que aquellos que quieran ver al Papa, que me parece muy bien, ya que tenemos la posibilidad de tenerlo al Papa en la Argentina, puedan acompañarlo”, expresó.
El mandatario volvió a advertir sobre el impacto que podría tener una medida de dos días para los sectores comerciales, industriales y productivos. “No sé cuándo tendremos otro Papa en Argentina, pero también debemos considerar la situación de aquellos que comercializan, producen, industrializan, porque dos días de asueto les va a doler mucho en las economías mensuales y anuales que están teniendo”, afirmó.
Por último, Jaldo indicó que aguardará las definiciones protocolares que establezcan el Gobierno nacional y el Vaticano antes de determinar los pasos que seguirá Tucumán. “Yo me voy a ajustar al protocolo que tenga la Nación con el Vaticano”, cerró.