Osvaldo Jaldo analiza un posible asueto en Tucumán por la visita del Papa León XIV

En ese sentido, el gobernador remarcó que una eventual decisión debe tener en cuenta la realidad de los comercios y las actividades productivas. “Pero también tenemos que ponernos del otro lado del mostrador, y hoy dar asueto y cerrar los comercios por dos días, comercios que no la están pasando bien, que la están peleando para subsistir, para asumir compromisos salariales, para levantar cheques de compra de insumos, me parece que suena a mucho un asueto de dos días”, señaló.