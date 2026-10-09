La Corte Suprema convocó a un acuerdo extraordinario y podría definir el futuro de la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, en el marco de la causa que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023. La reunión podría abrir el camino a una nueva definición judicial sobre la vigencia de las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros.